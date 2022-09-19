涉毆算命藝人妻被訴 宣昶有親曝和解失敗原因

宣昶有（中間藍衣）今親曝無法談成和解的原因在於，「中人」太多。（資料照）

2022/09/19 16:40

〔記者溫于德／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，去年疑與友人高明蒼向兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫婦問陽壽，只因對結果不滿意，竟拿椅子砸神像、傷人，宣等3人被依傷害、毀損等罪起訴，台北地院下午再度開庭，宣明智說，雙方目前無法談成合解的原因在於「中人」太多，但仍有可能談成，希望繼續私下調解。

北院上月15日開庭時，宣昶有說，告訴人原本表示自己在世新大學籃球隊做心理諮商，希望他捐籃球，他也立刻答應每年捐10萬元，並持續10年；後來卻變成要捐一個新的排球隊，而且還是300多萬元，顯見另立項目，因此，他決定只捐10萬元。

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下午再度開庭時，宣昶有說，目前無法談成和解的原因在於「中人」（中間人）太多，導致金額越來越高，不過，雙方仍有可能談成，希望繼續私下調解；宣的律師則希望北院給雙方約3個月的時間調解。

北院法官表示，被告積極與被害人談和解過程中，也不能拖延開庭，故安排下次庭期為11月10日，一旦庭前談成調解，北院收到被害人撤回告訴狀，11月10日的庭就會取消，若無法談成，會直接進入準備程序庭。

全案源於去年2月23日深夜11時許，宣昶有經白姓友人引薦，與高明蒼前往北市信義區吳勇峰夫婦的住所問事，不料結果不如意，宣、高兩人竟涉嫌一起動手打人，還拿起椅子狠砸屋內的神像、鋼琴、花瓶等物品；不僅如此，兩人還涉嫌痛毆吳勇峰的妻子，造成吳妻頭部及背部多處紅腫受傷。

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