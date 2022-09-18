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    釣魚網站「遠征」中泰越 假檢警騙倒數十人得手逾千萬

    詐騙集團偽造中華人民共和國最高人民檢察院網站，外觀與真的網站幾乎一模一樣，藉此誘騙網友上當。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙集團偽造中華人民共和國最高人民檢察院網站，外觀與真的網站幾乎一模一樣，藉此誘騙網友上當。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/09/18 21:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有詐騙集團找上台灣工程師，編寫程式假冒「泰國曼谷民事法院」、「中國最高檢察院」及「越南公安部」的官署網站，等有民眾進入假的網站App，再誘導點擊釣魚程式，竊取民眾個資，最後再以假檢警手法行騙，初估詐騙泰、中、越等地民眾逾千萬元，警方循線在台中市逮巫男等5人，詢後依涉詐欺、妨害電腦使用等罪嫌移送台北地檢署偵辦，擴大追查中。

    刑事警察局指出，這是國內首宗破獲的詐騙釣魚網站及攔截簡訊系統開發商，並完整查扣惡意程式App原始碼，目前初步查出泰籍、中國籍有20名被害人受騙，其中光一名泰國人就被騙走160萬元，中國19人也被騙走人民幣135萬元（合新台幣600萬元）；警方事後也透過駐美西聯絡組聯繫Google、Apple等公司，下架偽冒官署App（iOS版本）、Apk（Android版本），避免有他國民眾再遭詐。

    刑事局駐印尼聯絡組，接獲當地資訊安全公司網路安全調查報告，發現有惡意釣魚網站散布來源為台灣，懷疑有國人涉案，刑事局去年8月先在雲林縣、苗栗縣搜索逮捕陳姓工程師，查扣大量電子設備，經鑑識及分析電磁紀錄，今年6月再兵分多路前往台中市執行拘提搜索，查獲巫姓主嫌及3名共犯。

    警方調查，34歲巫姓男子依照詐騙機房需求，聘僱台灣工程師編寫釣魚網站及簡訊攔截系統App原始碼，並修改App圖示、釣魚網站頁面，偽冒泰國曼谷民事法院、中國最高檢察院及越南公安部的官署網站，另由共犯製作偽冒中國檢警官署證件取信被害人，等有被害民眾上鉤，再以假檢警手法詐騙財產及個資。

    警方也發現主嫌為躲避警方查緝，利用虛擬貨幣向詐騙集團收取系統租賃費，警方也向台北地院聲請裁定扣押平台月租費1萬3512枚泰達幣（USDT，合新台幣30餘萬元），警詢後將5嫌依涉嫌詐欺、妨害電腦使用等罪嫌解送台北地檢署，裁定新台幣5萬至20萬元交保候訊。

    刑事局表示，這次行動透過國際合作，由駐美西、泰國聯絡官協查跨國假檢警詐騙案，此為國際交流合作重大突破，呼籲民眾切勿下載安裝來源不明App，遇有檢警透過網路以偵辦案件為由接觸，應多加查證避免成為詐騙集團下手目標。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    越南公安部假網站。（記者姚岳宏翻攝）

    越南公安部假網站。（記者姚岳宏翻攝）

    泰國曼谷民事法院假網站（記者姚岳宏翻攝）

    泰國曼谷民事法院假網站（記者姚岳宏翻攝）

    犯罪流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

    犯罪流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

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