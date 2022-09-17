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    騎滑板車專撬車廂偷錢 警上門還誆稱「確診」避查緝

    監視器拍下歐嫌騎電動滑板車前往行竊。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下歐嫌騎電動滑板車前往行竊。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/17 16:19

    〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲歐姓慣竊不務正業，本月身上盤纏用盡，分別在6日、12日騎著電動滑板車，潛入新北市淡水區民權路一處民宅公寓停車場，見到機車車廂就撬開，2次一共得手7600元現金，最終遭警方鎖定並登門逮人，而歐嫌狡猾，還誆稱自己「確診」不願意開門，最終警方請來房東，順利將歐嫌逮捕。

    據了解，歐嫌本業是廚師，有多起竊盜前科，分別因為涉嫌竊盜罪遭新北、桃園2處地檢署通緝。歐嫌遭資遣，廚師沒得做，因而欠下多月房租，就快要被房東掃地出門，於是他又動起歹念行竊。

    本月6日、12日深夜，歐嫌為規避查緝，騎著電動滑板車來到民權路某舊公寓大樓地下停車場，由於是舊公寓，故沒有人管理，他順利下到地下室尋找目標，見到機車車廂就持工具撬開，2日分別偷走放在機車裡的7000元、600元現金，後再騎滑板車逃逸。

    警方調閱監視器，鎖定歐嫌逃逸路線，進而鎖定身分，13日中午派員前往歐嫌所租賃的套房逮人，歐嫌一度以自己「確診」為由拒不開門，最後警方請來房東順利開門入內，並將其逮捕。

    警方入內後發現，歐嫌根本沒有得武漢肺炎，且作案用的電動滑板車就停在房內，歐嫌見已瞞不住，只能承認犯案。訊後，警方依竊盜罪嫌，將歐嫌移送法辦。

    監視器拍下歐嫌正在撬車廂行竊。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下歐嫌正在撬車廂行竊。（記者徐聖倫翻攝）

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