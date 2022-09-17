過馬路被撞 金門縣前副縣長急送北榮救治

金門縣金湖鎮市港路發生車禍，救護車到場對倒地傷者進行急救。（讀者提供）

2022/09/17 13:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣前副縣長林德恭昨晚偕妻子於住家附近散步，疑遭郭姓女騎士碰撞，導致顱內出血，因傷勢嚴重，昨天深夜11點許緊急後送台北榮民總醫院，目前已動完手術，在加護病房觀察中。警方表示，初步排除女騎士有酒駕行為，肇事責任仍待釐清中。

金門縣警察局金湖分局表示，昨晚9點左右，郭姓女騎士騎乘機車，沿金湖鎮市港路往新市圓環直行，與步行的林姓男子及妻子發生碰撞，致林男頭部受傷、妻子章女右手肘輕微擦傷、機車騎士郭女臉部及手腳擦挫傷，3人均送衛福部金門醫院就醫。

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現場民眾指出，當時不少人在市港路重劃區散步，聽到「碰」一聲，隨即上前觀察，發現1名男子仰躺於地上，一動也不動，女騎士滿臉是血，熱心路人打電話報警，還有1名穿著運動服的女兵，主動用身體擋住來車，以免2次車禍。後來倒臥地上男子，被證實是前副縣長林德恭。

縣長楊鎮浯得知訊息，第一時間趕往醫院，並與隨後趕到的副縣長李增財等人，緊盯林德恭傷勢進展，直到救護車將林載往機場搭醫療專機後送台灣本島急救。

林德恭公職生涯40年，曾任金門縣副縣長、縣府秘書長、金門酒廠實業股份有限公司董事長，是唯一有縣府、金酒公司「三長」經歷的資深公務員，退休後生活轉趨平淡，平常都會偕妻子散步；好友聽聞意外相當不捨，希望一切平安度過。

林德恭昨晚被診斷顱內出血，緊急安排醫療專機後送台灣本島，經過手術，目前已轉往加護病房觀察中。

金湖分局指出，民眾騎乘車輛行經路口及行人穿越道，應減速慢行並禮讓行人，如未依規定禮讓行人，依「道路交通管理處罰條例」可處600元以上1800元以下罰款。

一名女騎士由金湖鎮市港路往新市圓環直行，與路人發生碰撞，警方到場處理。（金湖分局提供）

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