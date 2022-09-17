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    首頁　>　社會

    3萬多元登山車基隆遭竊 警方追到萬華3小時載回

    洪姓男子在基隆竊得價值3萬多元登山自行車後，替贓車買車票運到萬華火車站，再騎回住處藏匿，被循線的警方緝獲。（記者林嘉東翻攝）

    洪姓男子在基隆竊得價值3萬多元登山自行車後，替贓車買車票運到萬華火車站，再騎回住處藏匿，被循線的警方緝獲。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/17 11:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕一台3萬多元的登山車，遭人順手牽走，洪姓竊賊在得手後，替贓車買車票，搭火車返回萬華住處藏匿，警方3小時後人贓俱獲，開著警車將車主的愛車載回，讓車主感激不已，大讚：「警察破案效率超高！」

    基隆市警三分局百福派出所昨晚7點半獲報，轄內詹姓男子停在住處，一台3萬5000元的登山自行車一早遭竊，害他無法騎車上班，下班後才向警方報案。

    警方受理後，調閱詹男住處附近監視器，比對數10支監視器，鎖定一名洪姓男子可疑，連夜前往洪男出沒的七堵區工建路一帶查訪。

    警方街訪鄰居，追出洪男住處後，晚間8點30分前往埋伏時，發現洪男恰巧要返回工建路住處，立即上前盤問他上午行竊自行車一事；洪男見事跡敗露，坦承犯案。

    42歲的洪男供稱，他行竊自行車時沒帶錢，返回七堵區工建路住處拿錢，再騎往百福火車站，花19元替自行車買車票後，騎回萬華住處藏匿，想不到警察這麼快早上門。

    警方隨後開警車，到洪男萬華區住處取贓，晚間10時許，將詹男的自行車載回詹男住處。警訊後，將洪男依竊盜罪嫌送辦。

    詹姓失主見愛車失而復得，不敢置信他才報案3個小時沒多久，警方不僅替他追回愛車，還載回家，大讚警方破案效率真高。

    洪姓男子在基隆竊得價值3萬多元登山自行車後，替贓車買車票運到萬華火車站，再騎回住處藏匿，被循線的警方緝獲。（記者林嘉東翻攝）

    洪姓男子在基隆竊得價值3萬多元登山自行車後，替贓車買車票運到萬華火車站，再騎回住處藏匿，被循線的警方緝獲。（記者林嘉東翻攝）

    詹姓失主見愛車失而復得，不敢置信他才報案3個小時沒多久，警方不僅替他追回愛車，還載回家，大讚警方破案效率真高。（記者林嘉東翻攝）

    詹姓失主見愛車失而復得，不敢置信他才報案3個小時沒多久，警方不僅替他追回愛車，還載回家，大讚警方破案效率真高。（記者林嘉東翻攝）

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