無業毒蟲要錢不成 打死妻子伴屍10小時

2022/09/17 07:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區43歲無業劉男，懷疑39歲范姓妻子出軌，14日爆發爭吵，范女質疑丈夫「沒本事拿錢回家」，劉男憤而持木棍毆打范妻致死，伴屍近10小時後，隔日在友人陪伴下赴台北市大安警分局自首投案，中壢警方16日訊後依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

據悉，個性火爆的劉男有多項毒品前科，去年與范女結婚，劉男本來從事殯葬業，因工作態度不佳遭業主辭退，此後夫妻倆常因用錢問題爭吵，劉男不時拳腳相向，是左鄰右舍眼中的煞星。

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今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，劉男找工作不順利，經常伸手向從事服飾業的范女要錢花用，范女不堪對方需索無度，往往拒絕後換來一頓毒打。

14日范女下班回家後，發現劉男精神萎靡、喃喃自語，又再向她要錢，范女質疑他毒癮發作，嗆他「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」等語，劉男發狂大怒，還斥范女在外養男人，兩人吵得一發不可收拾。

劉男一怒之下，竟持木棍毒打妻子，見妻子癱倒在地也不停手，直到范女昏迷，劉竟未叫救護車，反將妻子丟置在床上，自行走到客廳飲酒，伴屍近10小時直到天亮。

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