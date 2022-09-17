為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無業毒蟲要錢不成 打死妻子伴屍10小時

    2022/09/17 07:00

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區43歲無業劉男，懷疑39歲范姓妻子出軌，14日爆發爭吵，范女質疑丈夫「沒本事拿錢回家」，劉男憤而持木棍毆打范妻致死，伴屍近10小時後，隔日在友人陪伴下赴台北市大安警分局自首投案，中壢警方16日訊後依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

    據悉，個性火爆的劉男有多項毒品前科，去年與范女結婚，劉男本來從事殯葬業，因工作態度不佳遭業主辭退，此後夫妻倆常因用錢問題爭吵，劉男不時拳腳相向，是左鄰右舍眼中的煞星。

    今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，劉男找工作不順利，經常伸手向從事服飾業的范女要錢花用，范女不堪對方需索無度，往往拒絕後換來一頓毒打。

    14日范女下班回家後，發現劉男精神萎靡、喃喃自語，又再向她要錢，范女質疑他毒癮發作，嗆他「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」等語，劉男發狂大怒，還斥范女在外養男人，兩人吵得一發不可收拾。

    劉男一怒之下，竟持木棍毒打妻子，見妻子癱倒在地也不停手，直到范女昏迷，劉竟未叫救護車，反將妻子丟置在床上，自行走到客廳飲酒，伴屍近10小時直到天亮。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑妻外遇勒死她！醋夫伴屍到天亮 衝去捅「小王」反遭奪刀
    2022/07/08 20:15

    疑妻外遇勒死她！醋夫伴屍到天亮 衝去捅「小王」反遭奪刀
    莽男吸毒後持「彎刀」砍家人 傷妻勇奪刀後帶母、幼女躲房內待救
    2022/06/14 12:37

    莽男吸毒後持「彎刀」砍家人 傷妻勇奪刀後帶母、幼女躲房內待救

    七期經典現身豐原！各項優勢宛如身處市區
    落網畫面曝光！狠夫殺妻逃亡2天 累癱躲宮廟工地午睡就逮
    2022/03/17 17:29

    落網畫面曝光！狠夫殺妻逃亡2天 累癱躲宮廟工地午睡就逮
    桃園驚傳夫殺妻 警破門驚見失聯女全身血氣絕身亡被狠夫抱住
    2022/01/14 18:27

    桃園驚傳夫殺妻 警破門驚見失聯女全身血氣絕身亡被狠夫抱住

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    鶯歌狠男殺前妻！狂捅10多刀 棉被包屍叫律師通知警方
    2021/09/11 05:43

    鶯歌狠男殺前妻！狂捅10多刀 棉被包屍叫律師通知警方
    七旬老夫妻吵架砍妻8刀送醫 78歲翁被逮偵訊中
    2021/05/03 07:20

    七旬老夫妻吵架砍妻8刀送醫 78歲翁被逮偵訊中
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播