炒股數億……犯罪所得竟是「0」 法界籲改採「分戶、逐日」計算

最高檢察署今天與社團法人經濟刑法學會舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，廣邀學者專家討論，達成應採「分戶、逐日」認定犯罪所得的共識。 （最高檢提供）

2022/09/16 23:57

〔記者錢利忠／台北報導〕有鑑於炒股所獲取的不法利益龐大，司法實務就此類犯行的不法所得計算方法，對行為人刑責的認定、可沒收金額，將深遠影響國家金融交易秩序，目前法院對炒股不法所得的認定，均採「炒股帳戶籠統概算」方式，以致出現炒股數億元，犯罪所得卻是「0」的亂象，最高檢察署今與社團法人經濟刑法學會舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，廣邀學者專家討論，達成應採「分戶、逐日」認定犯罪所得的共識。

檢察總長邢泰釗今天在研討會上閉幕致詞時表示，金融秩序有如國家體制的血脈，血脈健康暢通，國家才能健全，若交易市場的正義無法實現，將嚴重破壞經濟秩序，日後會將本日研討會摘要刊登最高檢察署電子報，也會將研討內容全文公開出版，供各界繼續深入研究，形成社會共識，確保經濟秩序。

請繼續往下閱讀...

此次研討會由邢泰釗、經濟刑法學會理事長陳子平共同開場，台灣大學法律學院林鈺雄教授擔任主持人，報告人為高等法院法官紀凱峰，另由東吳大學會計系教授李坤璋、清華大學法律系教授連孟琦、銘傳大學法律系教授許絲捷、台北地院法官吳承學、最高檢察署檢察官林麗瑩、高等檢察署檢察官滕治平，以及台北地檢署檢察官林達等跨領域學者、專家與談。

除現場實體會議共約30人出席之外，另舉辦線上視訊會議，與會人數將近300人，包括各級法院、檢察機關、律師、會計師及學界等，顯見各界對此議題的高度重視。

紀凱峰指出，現行法院傳統實務對操縱股價的犯罪所得計算，向來是將不同帳戶統合為一，且未逐日審認，此種只看頭、尾，不管中間操作的算法，最終竟常推導出「操作數十億資金、淨所得數億元、但犯罪所得為零」的荒謬現象，從而無法沒收的不合理結果，例如實務上曾發生犯罪所得依傳統計算法虧損1054萬餘元，但實際上卻大賺5.2億元，這些不法犯罪所得均逃過法律制裁。

紀凱峰主張，應改採「分戶、逐日」的計算方式，才能真正釐清犯罪所得，並由法院裁判加以沒收，實現司法正義。紀的主張也獲與會學者、專家的肯定，紛從外國立法、會計準則等多項觀點立論，均認為採「分戶逐日」的計算方式，可作為日後實務上適用的重要依據，避免再造成違法操縱股價者不需付出代價、沒收，合法投資人卻血本無歸的亂象。

李坤璋表示，在電腦計算昌盛的今天，司法實務竟是將所有炒股帳戶籠統概算來判決，非常驚訝，對會計人而言不可想像。

吳承學則以會計學及數學公式推導來計算，證明紀凱峰提出的算法正確及合理。

連孟琦及許絲捷則引據德國聯邦最高法院判決，指出炒股投入成本不應該扣除，應依刑法沒收規定加以沒收。

林鈺雄則表示，紀凱峰提出的實務問題非常重要，應該具體的檢視目前所有偵審中的案件，有沒有籠統概算導致錯誤估算，甚至故意算成虧損的結果。目前含糊籠統的算法，嚴重低估炒股犯罪人的不法利得，不但無法正確體現立法者要加重處罰嚴重炒股犯罪的本意，更導致炒股犯罪人繼續保有巨額犯罪所得的不公平結果。

林達則建議檢察總長邢泰釗，基於檢察一體，統一追訴標準，在當前各級法院標準不一，甚至自行估算的亂象，地檢署與高檢署應針對目前案件加以調整統一，據以起訴或提起上訴。

最高檢察署今天與社團法人經濟刑法學會舉辦「操縱股價不法所得之沒收與計算研討會」，廣邀學者專家討論，達成應採「分戶、逐日」認定犯罪所得的共識。 （最高檢提供）

此次研討會由檢察總長邢泰釗、經濟刑法學會理事長陳子平共同開場，台灣大學法律學院林鈺雄教授擔任主持人，報告人為高等法院法官紀凱峰，另由東吳大學會計系教授李坤璋、清華大學法律系教授連孟琦、銘傳大學法律系教授許絲捷、台北地院法官吳承學、最高檢察署檢察官林麗瑩、高等檢察署檢察官滕治平，以及台北地檢署檢察官林達等跨領域學者、專家與談。（最高檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法