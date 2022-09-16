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    首頁　>　社會

    6名山老鼠竊紅檜 判刑還要罰金6480萬元

    台灣紅檜彌足珍貴，也成為山老鼠的目標，有人夥同外籍山老鼠盗採，除了被判刑之外，還要併科高額罰金，圖為保七總隊查獲紅檜和台灣扁柏樹瘤的畫面。（資料照）

    台灣紅檜彌足珍貴，也成為山老鼠的目標，有人夥同外籍山老鼠盗採，除了被判刑之外，還要併科高額罰金，圖為保七總隊查獲紅檜和台灣扁柏樹瘤的畫面。（資料照）

    2022/09/16 22:32

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕台越籍山老鼠合作，台籍的厲姓男子、陳姓女子和黎姓女子，2人開車，1人主要路口把風，相隔3週，接送在仁愛鄉林班地竊取紅檜及紅檜樹瘤的何姓、江姓、李姓越籍山老鼠，兩趟合計竊取重達328.33公斤的珍貴紅檜，而第二趟被仁愛警方查獲，南投地院近日以竊取森林主產物貴重木罪名，判處1年3月到1年6月不等的徒刑，且各併科罰金1080萬元，6人併科罰金總計高達6480萬元。

    台籍的厲姓男子、陳姓女子，負責各開一部車載運越籍山老鼠，及他們竊取的林班地珍貴林木，而黎姓女子再開一部車，負責在台14線仁愛警分局附近把風，有低麼動靜馬上通風報信。而何姓（譯音）越籍山老鼠則找江姓、李姓越南同鄉，負責進入山區林班地竊取紅檜或紅檜樹瘤，上下車處約在台14線99公里處。

    今年2月16日何姓越籍山老鼠先與厲男聯絡，指他找了江姓、李姓及幾名名不詳同鄉上山，表示要下山時會聯絡，請其在台14線99公里處載運木頭和人下山，2月26日厲男和陳女開車載多名山老鼠下車後，這幾人在山上竊取數量不詳，重量約160公斤的紅檜，出林班地後約在台14線99公里處，由厲、陳開車載下山，黎姓女子把風，順利把人和紅檜都運下山。

    今年3月9日厲男和陳女再以同樣方式，把何姓、李姓和江姓越籍山老鼠，載到台14線99公里處，越籍山老鼠再進入林班地竊取紅檜樹瘤，3月17日下午，何姓越籍男子再聯絡他們來搭載，同樣是黎姓女子在仁愛警分局附近路口把風。此次警方接獲消息，在台14線93公里處查獲這兩部載運紅檜瘤和越籍山老鼠的車，起出紅檜樹瘤20塊，重達168.33公斤，而把風的黎女則在台14線79.8公里處，被警方查獲。

    南投地院在審理該案期間，台籍老鼠厲姓男子、陳姓女子和黎姓女子都請求減輕其刑，惟法官認為，這3人蔑視森林資源之保護，仍2次參與本案集團性竊取森林主產物貴重木犯行，且本案所竊得森林主產物貴重木之數量龐大、價值不斐，嚴重破壞綠色環境，造成自然資源重大損害，因此不予酌減其刑。

    6人被查獲的紅檜樹瘤20塊，重達168.33公斤，總材積0.1708立方公尺，總價值共90萬1874元，併科罰金以總價值的12倍計算，因此每人併科罰金達1080萬元，6人的罰金總計高達6480萬元。

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