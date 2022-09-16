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    越南鐵工斜槓自學「醫美」當密醫收鈔票花束賺翻天

    謝男與女友、學徒（下線）在臉書大打廣告，還貼出違法手術過程。（記者張瑞楨翻攝）

    謝男與女友、學徒（下線）在臉書大打廣告，還貼出違法手術過程。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/16 15:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕3年前到台灣的謝姓越南移工，是一家鋁門窗工廠的鐵工，他卻「斜槓」從網路自學醫美手術，並當起密醫大賺越南同鄉的錢，施打「美容針」，每CC索價300至3000元數千元至數萬元，越南女移工口耳相傳下，生意好得不得了，他上月底生日時，還收「女粉絲」的鈔票花束，卻也是在生日當天，被移民署中區事務大隊台中市專勤隊，會同台中、苗栗警方與衛生局查獲，依違反醫師法罪法辦，不過，謝男宣稱「我只賺台幣10萬元」。

    包括移民署台中專勤隊、保二總隊刑大偵二隊、中市警察局一分局、臺中市衛生局及食品藥物安全處組成的專案小組，逮捕謝男與同居女友、以及3名下線，共計5人，現場查扣來路不明的麻醉藥、肉毒桿菌、溶脂針、玻尿酸、注射針頭及各式手術用品。

    移民署調查，謝男是合法來台的移工，白天在鋁門窗工廠擔任技工，卻透過YOUTUBE影片自學整型技術，與同居女友及3名下線，在臺中市東協廣場附近開設美容工作室，由越南郵寄來路不明的美容針劑，進行隆乳、隆鼻、豐臀、豐唇或下巴、消脂等侵入性醫美行為，並透過臉書、抖音等社群直播手術過程，發文宣傳手術效果，讓想變更美的越南女移工趨之若鶩。

    謝男施打「美容針」視施打針劑部位不同，1CC收台幣300至3000元，每次手術要價數千到數萬元，其下線是3名越南籍女性移工，因想轉行當密醫賺取暴利，各繳交3萬元學費，向謝男與同居女友學習豐唇、隆鼻及消脂等技術，謝男宣稱「只有賺10萬元台幣」。

    調查顯示，這3名「學徒」（下線），在臉書張貼廣告，以原價2分之1超特價優惠方案，吸引同鄉女客人上門當白老鼠，不但手術者沒有醫師專業訓練，沒有考取醫師等證照，藥物也沒有經衛生機關檢驗許可，荒唐行徑令人瞠目結舌。

    專勤隊指出，調查過程中，有一名越南女移工抱怨說，貪便宜打完「玻尿酸」，隔天發現左右臉變得大小不一，回頭處理竟又被多收了一次費用，「我下次真的不敢了」。

    謝男與女友、學徒（下線）在網路上打廣告，成了犯罪的鐵證。（記者張瑞楨翻攝）

    謝男與女友、學徒（下線）在網路上打廣告，成了犯罪的鐵證。（記者張瑞楨翻攝）

    謝男生日收到粉絲的鈔票花束，他宣稱只賺10萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    謝男生日收到粉絲的鈔票花束，他宣稱只賺10萬元。（記者張瑞楨翻攝）

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