小女友幫口愛無法表達反對 他拿手機錄影GG了

陳姓男子上網獵豔，半年就擄獲兩名未成年少女的心和身體，但因留下相關性愛影像被判刑5年，還要賠50萬元。示意圖。（資料照）

2022/09/16 14:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲陳姓男子上網獵豔，半年就擄獲兩名未成年少女的心和身體，其中一名17歲少女幫他口愛時，被陳男用手機留下兩人相愛的過程，另名15歲少女還自拍裸露影片傳給陳男欣賞，結果陳男因涉及另起妨害性自主案被警方調查時，從他手機中找到兩名受害少女的影像資料，高雄地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑5年，口愛少女另提告求償60萬，法官也判陳男應賠50萬元。

判決指出，2020年4月，陳姓男子透過網路交友平台「SOUL」認識17歲少女小歆（化名），兩人相約在陳男三民區的租屋處溫存時，小歆替陳男口愛，陳男趁她無法表達反對意思時，用手機拍下兩人相愛的過程。

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另名15歲少女小芊（化名）則是陳男透過網路交友平台「吾聊」認識，陳男用「我想再看一次毛毛」、「寶貝你有自慰影片嗎」、「寶寶我要自慰影片」等甜言蜜語勾引小芊，讓小芊拍下全裸及自慰的照片及影片給陳男欣賞。

由於陳男涉及另起妨害性自主案被警方調查時，警方從他的手機中找到小歆和小芊的私密影片；才讓陳男獵豔的不法行徑曝光，被高雄地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑5年。

小歆和她的爸媽另提民事求償60萬元，高雄地院審理時，陳男坦承犯行，但說自己只拿得出來35萬元，還要分期付款，法官認為他犯後態度尚可，但根據少女受害程度，判他應賠50萬元，可上訴。

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