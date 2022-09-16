伯大尼兒少家園前院長A近千萬 東窗事發速還錢獲緩刑

伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧（右）涉侵吞公款，由於她已償還大部分款項也認罪，獲法院判決緩刑確定。（資料照）

2022/09/16 10:32

〔記者溫于德／台北報導〕財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前執行長兼院長林鮑基慧，擔任院長13年期間，侵吞伯大尼公益款，連九二一震災院生的存款也「A」，總共約挪用930萬多元，東窗事發後，她趕緊償還大部分款項，但仍欠60萬元。台北地院今依業務侵占等罪，判她1年10月徒刑，緩刑4年，並命她須按期償還欠款。

起訴指，林鮑基慧擔任院長任內，成立「代借款」制度，逢年過節給院生紅包或學費等支出均由代借款支出，但她卻超額報帳、中飽私囊；此外，她還侵吞王姓院生存款378萬多元、九二一震災戶傅姓姊弟存款395萬多元、伯大尼於2014年興建大樓的土地仲介費160萬元，合計930萬多元。

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後來伯大尼董事會接獲檢舉，發現林鮑基慧經手帳目不清，先予停止再經內部調查後並請檢調偵辦。她在檢調偵查時認罪，並如數還款給王姓院生，也歸還100萬元給伯大尼，剩餘60萬元無力償還。檢方依公益及業務侵占等罪將她起訴。

林鮑基慧在法院審理時同樣認罪。一審台北地院採簡易判決指，她經偵、審程序後，已知所警惕，而無再犯之虞，因此，依業務侵占等罪，判她1年10月徒刑，緩刑4年，並命她須按期償還欠款。

案經上訴，二審北院仍判林鮑基慧1年10月徒刑，緩刑4年，同樣命她須按期償還欠款。

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