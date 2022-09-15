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    選舉投票日比「3」手勢 想不到後果是……

    新北市劉姓市民在投票日當天臉書PO文比出「3」的手勢，被中選會裁罰50萬元，興訟尋求救濟，仍被最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

    新北市劉姓市民在投票日當天臉書PO文比出「3」的手勢，被中選會裁罰50萬元，興訟尋求救濟，仍被最高行政法院判敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2022/09/15 22:09

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市劉姓市民2020年1月總統、副總統、立委選舉投票日當天在個人臉書發文，張貼他在投票所前擺出「3」的手勢，及「台灣加油」貼文，被民眾檢舉已涉及助選行為，雖然他否認指控，仍被中選會認定同時違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法，裁罰50萬元；他不服提起行政訴訟，最高行政法院判敗訴確定。

    判決指出，劉男前年1月11日的臉書中，貼出他在新北市某國小投完票後比出「3」的手勢，及「真的很重要！台灣加油」的貼文，網友發現後，認為當天是正副總統、立委選舉的投票日，劉的所在地立委選舉的新北市第9選區也有也有3號候選人，劉貼出其擺出「3」的手勢的照片，有誘導他人對特定候選人投票之嫌，已涉及賄選行為，有違法之嫌。

    中選會獲報展開調查，認定劉男違法事證明確，已涉及從事助選活動，同時違反正副總統選罷法第50條第2項、公職人員選罷法56條第2項規定，將他裁罰50萬元。

    劉男不服，提起訴願遭駁回後，向台北高行政法院提起行政訴訟，請求判決撤銷原處分和訴願決定。

    劉承認確有擺出類似「3」的手勢，但不應該以此認定他觸犯正副總統選罷法第50條第2項、公職人員選罷法56條第2項規定的「為特定人從事競選、助選行為」，而且他是發佈在未公開的臉書上，且僅1小時就撤除，並未侵害選舉的公正性。

    台北高等行政法院認為，該次正副總統選舉、立委選舉新北市第9選區都有3號候選人，且選前舉造勢晚會相互以「台灣加油」做為互相打氣的用語，劉在投票日當天於臉書貼文「3」的手勢，是以迴方式特定候選人助選，認定觸法事證明確，中選會裁罰50萬元乃於法有據。

    劉上訴後，最高行政法院認定北高行判決無誤，今駁回上訴，全案確定。

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