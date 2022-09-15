屏東新園資收廠大火未全滅 消防漏夜搶救

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

2022/09/15 20:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉新東村1間資源回收場今天（15日）近中午時突然冒出火花，由於現場皆屬易燃物，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙竄上天際並隨風飄散，連大中午的太陽都遭蔽日，火勢入夜後仍未撲滅，消防人員漏夜搶救。

這起火警發生於上午11時27分，屏東縣消防局獲報於新園鄉中慶巷24四號的回收場發生火警，由於預判現場有許多易燃物，派遣新園、東港、萬丹、南州、崁頂、屏二、竹田、潮州、內埔及特搜大隊、第3大隊，共20車50人前往，經盤點內部員工皆迅速脫離，目前尚未傳出有人員傷亡情形。

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屏東縣消防局第三大隊新園分隊長林世民指出，該資源回收場佔地約在1000平方公尺左右，由於內部皆是易燃物，採佈水線灑水降溫方式控制火勢。 據傳，除易燃物外，內部甚至還有油漬，因此進一步讓火勢延燒，且因堆放物太多，火場附近除焚燒塑膠的惡臭及撲面而來的熱氣外，火舌更是不斷從回收物中竄出，還不時傳來悶爆聲，加上下午風勢強勁，在在皆讓火勢難以撲滅，直到晚間消防人員仍漏夜灌救中。

這起火警產生大量黑煙，濃煙滾滾隨風勢往東北擴散並直竄天際，高度初估達數百公尺，鄰近鄉鎮及高雄市南側的區都能肉眼目擊濃煙，縱使是中午，濃煙所到處仍遮雲蔽日，景象相當嚇人。

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

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