為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東新園資收廠大火未全滅 消防漏夜搶救

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    2022/09/15 20:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉新東村1間資源回收場今天（15日）近中午時突然冒出火花，由於現場皆屬易燃物，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙竄上天際並隨風飄散，連大中午的太陽都遭蔽日，火勢入夜後仍未撲滅，消防人員漏夜搶救。

    這起火警發生於上午11時27分，屏東縣消防局獲報於新園鄉中慶巷24四號的回收場發生火警，由於預判現場有許多易燃物，派遣新園、東港、萬丹、南州、崁頂、屏二、竹田、潮州、內埔及特搜大隊、第3大隊，共20車50人前往，經盤點內部員工皆迅速脫離，目前尚未傳出有人員傷亡情形。

    屏東縣消防局第三大隊新園分隊長林世民指出，該資源回收場佔地約在1000平方公尺左右，由於內部皆是易燃物，採佈水線灑水降溫方式控制火勢。 據傳，除易燃物外，內部甚至還有油漬，因此進一步讓火勢延燒，且因堆放物太多，火場附近除焚燒塑膠的惡臭及撲面而來的熱氣外，火舌更是不斷從回收物中竄出，還不時傳來悶爆聲，加上下午風勢強勁，在在皆讓火勢難以撲滅，直到晚間消防人員仍漏夜灌救中。

    這起火警產生大量黑煙，濃煙滾滾隨風勢往東北擴散並直竄天際，高度初估達數百公尺，鄰近鄉鎮及高雄市南側的區都能肉眼目擊濃煙，縱使是中午，濃煙所到處仍遮雲蔽日，景象相當嚇人。

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    新園鄉這處資收場火災一發不可收拾，直到晚間消防人員仍在灌救當中。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東新園鄉塑膠回收工廠火警 濃煙直竄天際隨風飄散
    2022/09/15 14:01

    屏東新園鄉塑膠回收工廠火警 濃煙直竄天際隨風飄散
    轟！彰化員林包裝廠失火 近百坪廠房付之一炬
    2022/09/15 11:59

    轟！彰化員林包裝廠失火 近百坪廠房付之一炬

    桃園廠辦需求大增 企業搶進楊梅設廠
    高雄旗山鐵皮工寮深夜大火 烈火沖天14車灌救
    2022/09/15 05:35

    高雄旗山鐵皮工寮深夜大火 烈火沖天14車灌救
    台南烤肉釀大火奪3命 檢相驗：3人都吸入性嗆傷亡
    2022/09/12 15:08

    台南烤肉釀大火奪3命 檢相驗：3人都吸入性嗆傷亡

    林俊傑代言 RO仙境傳說續作上市
    高雄鳳山電池行火警2死1傷 消防局點出5致命關鍵
    2022/09/10 22:54

    高雄鳳山電池行火警2死1傷 消防局點出5致命關鍵
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播