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    首頁　>　社會

    新手媽產後憂鬱悶死嬰 夫原諒、家人不再苛責輕判刑3年

    桃園市王姓新手媽媽因產後憂鬱症，以枕頭、塑膠袋悶死2個多月大的幼子，桃園地院考量王女辨識行為能力降低、犯後自首且丈夫選擇原諒等情，今天將王女判處3年徒刑。（資料照）

    桃園市王姓新手媽媽因產後憂鬱症，以枕頭、塑膠袋悶死2個多月大的幼子，桃園地院考量王女辨識行為能力降低、犯後自首且丈夫選擇原諒等情，今天將王女判處3年徒刑。（資料照）

    2022/09/15 15:17

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區35歲王姓新手媽媽罹患產後憂鬱症，以毛毯、塑膠袋悶死2個月大兒子，然後拿起同個塑膠袋套在自己頭上「想陪兒子一起走」未果，打電話告知丈夫「寶寶走了」，並向警方自首，案經桃園地檢署依殺人罪起訴王女，建請法院量處7年6月徒刑；桃園地院今天下午審結，以王女自首認罪且丈夫已然原諒，願再試圖生養小孩，加上她患有產後憂鬱症，致辨識能力降低等情，判處王女3年徒刑。

    判決指出，王女因適應障礙症伴隨憂鬱心情之診斷，雖辨識行為並無異常，但仍受憂鬱症狀影響，致依辨識而行為之能力顯著降低，於2021年11月11日下午2點多，見2個多月大的幼子在房間床上熟睡，先持毛毯覆蓋住口鼻持續20分鐘左右，見嬰兒不再哭鬧以後，方拿開上開毛毯，隨後見嬰兒的眼球仍在轉動，再持粉紅色垃圾袋罩套住嬰兒頭部約4、5分鐘左右，終致呼吸衰竭死亡。

    法官審酌，王女於案發後自首並稱很後悔讓兒子走掉，希望能重新來過；經囑託衛生福利部桃園醫院精神鑑定，認其辨識行為違法能力雖無異常，但其辨識而行為之能力，與常人相較已有不足情形。此外，王女丈夫對於妻子的行為造成幼子死亡雖然痛心，最終仍選擇，願陪妻子走出憂鬱症、試圖再生養小孩，家人也不再苛責。

    法官依王女自白及相關證據，認定王女犯殺人罪，經調查證據及相關情狀，審結判處王女3年徒刑。可上訴。

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