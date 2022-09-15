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    夫妻檔聯手收贓貴重國有林木 台中知名藝品店涉與山老鼠勾結

    店內展示大量檜木藝品。（記者劉慶侯翻攝）

    店內展示大量檜木藝品。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/15 14:51

    〔記者劉慶侯／台北報導〕保安警察第七總隊執行全國性防制盜採山森的「滅鼠專案」，今日宣佈破獲位在台中市知名的蕗松坊藝品店，大肆收購各類珍貴的盜採木材，予以加工後，再放置店內以直播等方式銷售，警方逮捕吳姓、郭姓夫婦，起獲各類木材1730公斤，精油50公斤，總計市價近4百餘萬元，依法送辦。

    保七總隊刑事警察大隊，是月前查獲網站販賣國有貴重木藝品案件，為刨根溯源追查藝品來源，即組成專案小組擴大偵辦。

    案經警方連月蒐證，鎖定位於台中后里地區蕗松坊藝品藝品店涉嫌，發現郭姓女負責人與吳姓丈夫兩人聯手收贓貴重木紅檜、扁柏及牛樟等贓木。

    警方調查，郭、吳兩人為方便製產銷合一，並在藝品店後方設置木材加工廠，將收購的贓木，由吳嫌自行加工成木藝品，如金磚、聚寶瓶等，再將加工後殘材及不易加工的木材提煉成精油，此後再轉由郭女在藝品店內及網路直播方式銷售。

    專案小組見時機成孰，昨（14）日動用20多名警力，會同林務局東勢林區管理處人員前往蕗松坊藝品店查緝，起獲國有貴重木紅檜、扁柏樹材、檜木藝品、半成品共計1730公斤，市價約300萬元；檜木精油21公斤、牛樟精油29公斤，總計市價約35萬元。

    警訊後，警方將吳、郭夫婦兩人依涉嫌森林法罪嫌，移送台中地檢署偵辦，同時追查提供贓物來源的山老鼠們。

    警方當場查扣大型檜木原材。（記者劉慶侯翻攝）

    警方當場查扣大型檜木原材。（記者劉慶侯翻攝）

    保七警協助林務局檢尺檜木原材。（記者劉慶侯翻攝）

    保七警協助林務局檢尺檜木原材。（記者劉慶侯翻攝）

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