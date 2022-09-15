哀求後超載罰4萬變900元？混凝土車駕駛一時嘴秋這下GG了

汪男po文不實內容，遭警方依妨害名譽罪嫌函送偵辦。（記者蘇福男翻攝）

2022/09/15 14:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕PO文搏眼球要注意了！高市21歲汪姓男子日前駕駛混凝土車因超越停止線違反交通規定，遭警攔查並開罰900元；事後汪男在各大臉書社團PO文，指原本「超載罰4萬，哀求一下變900元」，此文一出引發熱議，事後警方通知他到案說明，汪男到案後聲淚俱下道歉，辯稱不知道此事會帶來如此後果，PO文只是想搏眼球，但警方訊後仍將他依妨害名譽罪函送橋頭地檢署偵辦。

21歲汪男駕駛混凝土車，在高雄岡山區嘉新西路超越停止線，員警以輪胎下陷程度不深，研判並未超載，當場依未遵守道路交通號誌標誌指示製單告發。

請繼續往下閱讀...

未料，事後汪男竟將舉發單照片、員警姓名、職稱等資料po上「靠北違規」、「翻轉大高屏交通違規」等社群網站，宣稱「本來（警方）要開超載，我跟他哀說我是鄉下來賺錢的，40000$變900$，佛心警察」、「下次遇到警察各位知道該怎做了，哀求一下4萬變900，省下39100元...」，警方認為不實PO文嚴重影響警察形象，通知他到案說明。

汪男到案後聲淚俱下道歉，表示PO文只是想搏眼球，不知此事會帶來如此後果。警方訊後仍將他依妨害名譽罪函送偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法