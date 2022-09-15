為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國無名漁船越界北竿捕撈 馬祖海巡隊扣船帶回4船員

    中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊優勢兵力登船檢查並扣留該船，依法將人、船帶返南竿鄉留置調查。（馬祖海巡隊提供）

    中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊優勢兵力登船檢查並扣留該船，依法將人、船帶返南竿鄉留置調查。（馬祖海巡隊提供）

    2022/09/15 13:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈作業，馬祖海巡隊以優勢人力登船檢查，並扣留該船，海巡隊將人、船帶返南竿福澳港留置調查。

    海巡署第11巡防區指揮部雷情系統14日下午在北竿海域發現有不明中國籍漁船越界捕魚，隨即通知馬祖海巡隊PP-3571及CP-1029艇在三連嶼0.3浬處無船名的中國漁船進入我國禁止水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，惟該陸船仍加速逃逸拒檢，2艘巡防艇隨即以優勢兵力實施緊追、強靠登檢該船，經查船上計有4名中國船員、載有漁獲約160公斤。

    時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及非洲豬瘟等盛行期間，海巡人員皆穿著全套防疫裝備登檢、初步量測4名中國籍船員體溫均正常，未發現牛、豬肉製品，將漁獲全數海拋、中國無名漁船扣返南竿福澳港後，即由連江縣環資局實施全面消毒、衛生福利局人員進行PCR核酸檢測均呈現陰性，後續送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室，實施隔離及留置調查。

    海巡署表示，針對馬祖海域違規越界陸船，將持續實施強力執法作為，且防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發現陸船越界時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

    中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊以優勢兵力登船檢查並扣留該船，海巡隊將人、船帶返南竿福澳碼頭留置調查。（馬祖海巡隊提供）

    中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊以優勢兵力登船檢查並扣留該船，海巡隊將人、船帶返南竿福澳碼頭留置調查。（馬祖海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    和平島夜潛捕魚 最高可罰50萬
    2022/07/31 05:30

    和平島夜潛捕魚 最高可罰50萬
    中國漁船越界捕撈百公斤水產 澎湖海巡隊強勢登船帶回5船員
    2022/07/28 09:48

    中國漁船越界捕撈百公斤水產 澎湖海巡隊強勢登船帶回5船員

    桃園廠辦需求大增 企業搶進楊梅設廠
    海盜！中國漁船、抽砂船公然越界 掠奪我國漁民漁獲
    2022/07/24 18:17

    海盜！中國漁船、抽砂船公然越界 掠奪我國漁民漁獲
    美國將「處理」中國漁船艦隊 路透：雙方恐嚴重交惡
    2022/06/28 18:54

    美國將「處理」中國漁船艦隊 路透：雙方恐嚴重交惡

    桃園高鐵站前案啟動 青埔躍升新都心
    中國伏季休漁期未禁釣具 澎湖海巡隊查扣越界作業中國漁船
    2022/06/19 10:28

    中國伏季休漁期未禁釣具 澎湖海巡隊查扣越界作業中國漁船
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播