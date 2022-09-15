中國無名漁船越界北竿捕撈 馬祖海巡隊扣船帶回4船員

中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊優勢兵力登船檢查並扣留該船，依法將人、船帶返南竿鄉留置調查。（馬祖海巡隊提供）

2022/09/15 13:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈作業，馬祖海巡隊以優勢人力登船檢查，並扣留該船，海巡隊將人、船帶返南竿福澳港留置調查。

海巡署第11巡防區指揮部雷情系統14日下午在北竿海域發現有不明中國籍漁船越界捕魚，隨即通知馬祖海巡隊PP-3571及CP-1029艇在三連嶼0.3浬處無船名的中國漁船進入我國禁止水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，惟該陸船仍加速逃逸拒檢，2艘巡防艇隨即以優勢兵力實施緊追、強靠登檢該船，經查船上計有4名中國船員、載有漁獲約160公斤。

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時值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及非洲豬瘟等盛行期間，海巡人員皆穿著全套防疫裝備登檢、初步量測4名中國籍船員體溫均正常，未發現牛、豬肉製品，將漁獲全數海拋、中國無名漁船扣返南竿福澳港後，即由連江縣環資局實施全面消毒、衛生福利局人員進行PCR核酸檢測均呈現陰性，後續送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室，實施隔離及留置調查。

海巡署表示，針對馬祖海域違規越界陸船，將持續實施強力執法作為，且防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發現陸船越界時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

中國1艘無名漁船載有章魚籠，昨天（14日）下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊以優勢兵力登船檢查並扣留該船，海巡隊將人、船帶返南竿福澳碼頭留置調查。（馬祖海巡隊提供）

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