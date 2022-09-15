快速路上騎腳踏車被強風吹倒送醫 警：3000還是要罰

蔡男騎車誤上快速路被強風吹倒送傷送醫，警方依法開罰。（台西警分局提供）

2022/09/15 12:40

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕48歲蔡姓男子日前騎腳踏車誤闖台78線快速道路，不料因為梅花颱風經過台灣外圍，蔡男被強風吹倒受傷，警方到場協助送醫，隨後仍開出3000元違規罰單。

台西分局東勢分駐所日前接獲民眾報案，在東勢鄉台78線快速道路西往東約11.2公里處，有腳踏車誤闖快速道路，警方獲報後立即前往處理，發現蔡男騎著腳踏車慢慢沿著路肩前進，腿部還有擦傷流血。

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蔡男告訴警方，他在褒忠鄉時誤騎上快速道路，剛開始並不知道騎錯了，因為看到身旁有許多大車經過時司機都抱以異樣的眼光，他才知道自己誤闖快速路，因風勢強勁，只能奮力騎著腳踏車向前，還因不慎摔倒腿部擦傷。

員警先讓蔡男到警車內休息，隨即通報救護車前來協助送醫，並依違反道路交通管理處罰條例第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不得行駛或進入的道路的人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新臺幣三千元以上六千元以下罰。

台西警分局長黃念生表示，蔡男雖是無心之過，仍須依法開罰，呼籲機車、腳踏車騎士誤闖國道及快速道路時，切記千萬不要迴轉或逆向行駛，也不要停在道路上，要順著車流走，減速慢慢往外側車道移動且停靠在路肩等安全場所，再撥打110等待警方到場救援，以免危害自己與其他用路人的安全。

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