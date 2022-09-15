外商公司總經理月賺30萬 老婆竟出軌無業男

陳姓外商總經理月賺30萬還斜槓開公司交由老婆打理，事業有成，老婆卻出軌無業男。示意圖。（資料照）

2022/09/15 12:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在全球知名某外商擔任台灣區總經理的陳姓男子，月薪高達30萬元，他還斜槓開設貿易公司交給老婆宋女打理，事業有成，但宋女卻和公司楊姓客戶搞不倫，即使楊男受疫情衝擊失業，宋女仍不離不棄，陳男得知老婆出軌氣炸，提告向宋、楊求償200萬元，高法地院審理後，判兩人應賠20萬元。

判決指出，陳男和宋女於2015年結婚，婚後育有2名子女，事業有成的陳男，不但是全球某知名某外商的台灣區總經理，月薪高達30萬元，他還另行開設開設貿易公司，交給老婆打理，讓妻子每月至少能再多10萬元收入。

請繼續往下閱讀...

不過，去年5月，陳男發現老婆宋女的手機與楊姓男子有親密對話，兩人不但互稱「老公、老婆」，宋女還問楊：「昨天晚上舒服嗎？」、「喜歡第一次還是第二次」，楊男回她：「第一次是我舒服你又不舒服」、「第二次老公是不是很過分，硬給老婆，受不了」等鹹溼對話。

陳男還發現宋女曾和楊男一起到台南投宿飯店，甚至懷疑兩人曾在他辛苦打拚買下的3千萬豪宅做愛，他質問宋女是否出軌，但宋女不承認，還要陳男冷靜不要提離婚，讓兩人孩子好好長大，陳男仍氣不過，提告向宋、楊求償200萬元。

高雄地院審理時，宋女否認外遇，強調她和楊男只是單純的業務往來，互稱「老公、老婆」只是在開玩笑，沒有做出對不起陳男的事；但法官根據相關事證，認定宋、楊兩人有不當來往，已侵犯陳男配偶權益，衡量雙方財力、身分、地位及精神上所受痛苦程度，判宋、楊應賠20萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法