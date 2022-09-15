為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    外商公司總經理月賺30萬 老婆竟出軌無業男

    陳姓外商總經理月賺30萬還斜槓開公司交由老婆打理，事業有成，老婆卻出軌無業男。示意圖。（資料照）

    陳姓外商總經理月賺30萬還斜槓開公司交由老婆打理，事業有成，老婆卻出軌無業男。示意圖。（資料照）

    2022/09/15 12:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在全球知名某外商擔任台灣區總經理的陳姓男子，月薪高達30萬元，他還斜槓開設貿易公司交給老婆宋女打理，事業有成，但宋女卻和公司楊姓客戶搞不倫，即使楊男受疫情衝擊失業，宋女仍不離不棄，陳男得知老婆出軌氣炸，提告向宋、楊求償200萬元，高法地院審理後，判兩人應賠20萬元。

    判決指出，陳男和宋女於2015年結婚，婚後育有2名子女，事業有成的陳男，不但是全球某知名某外商的台灣區總經理，月薪高達30萬元，他還另行開設開設貿易公司，交給老婆打理，讓妻子每月至少能再多10萬元收入。

    不過，去年5月，陳男發現老婆宋女的手機與楊姓男子有親密對話，兩人不但互稱「老公、老婆」，宋女還問楊：「昨天晚上舒服嗎？」、「喜歡第一次還是第二次」，楊男回她：「第一次是我舒服你又不舒服」、「第二次老公是不是很過分，硬給老婆，受不了」等鹹溼對話。

    陳男還發現宋女曾和楊男一起到台南投宿飯店，甚至懷疑兩人曾在他辛苦打拚買下的3千萬豪宅做愛，他質問宋女是否出軌，但宋女不承認，還要陳男冷靜不要提離婚，讓兩人孩子好好長大，陳男仍氣不過，提告向宋、楊求償200萬元。

    高雄地院審理時，宋女否認外遇，強調她和楊男只是單純的業務往來，互稱「老公、老婆」只是在開玩笑，沒有做出對不起陳男的事；但法官根據相關事證，認定宋、楊兩人有不當來往，已侵犯陳男配偶權益，衡量雙方財力、身分、地位及精神上所受痛苦程度，判宋、楊應賠20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男友隔週愛愛太持久露餡 偷吃妹妹遭逮
    2022/09/05 12:24

    男友隔週愛愛太持久露餡 偷吃妹妹遭逮
    情侶注意！ 英國研究顯示「這個月份」最容易發生婚外情
    2022/09/05 10:15

    情侶注意！ 英國研究顯示「這個月份」最容易發生婚外情

    Google推計畫 培育東海中部雲端人才
    疑妻子出軌 醋夫當兒面推妻撞火車屍塊四散
    2022/08/25 14:11

    疑妻子出軌 醋夫當兒面推妻撞火車屍塊四散
    小胸女性較易出軌？統計曝「這罩杯」最會偷吃
    2022/08/15 06:07

    小胸女性較易出軌？統計曝「這罩杯」最會偷吃

    桃園高鐵站前案啟動 青埔躍升新都心
    完美報復 澳洲女刷前男友卡買廣告曝劈腿
    2022/08/14 11:46

    完美報復 澳洲女刷前男友卡買廣告曝劈腿
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播