林穎孟控告吳香君誣告 北檢交黑金專組分案偵辦

無黨籍台北市議員林穎孟曾開記者會喊冤，強調絕無詐領助理費。（資料照）

2022/09/15 11:14

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員林穎孟被前助理、時代力量新北市議員參選人吳香君告發詐領助理費案，現由台北地院審理中；不過，林被起訴後反控吳拿偽造她簽名的文書誣告她，林還提出當面對質吳及其前男友林家宇的「關鍵錄音」為證，台北地檢署重視此案，已交由檢肅黑金專組檢察官分案偵辦，吳目前也被列為準誣告及違反貪污治罪條例等罪的他字案被告。

另外，吳香君當時還告發林穎孟、林的前男友葉曜彰、前時力黨員蕭新晟等3人，涉嫌於2019年1月至前年5月間，共謀詐領助理費一案，北檢調查後認定葉男確實有做助理的工作，因此將林、葉，以及與葉一起成立米達克星球公司的蕭新晟等3人不起訴；檢方依職權送高等檢察署再議，經高檢駁回後，林穎孟等3人於此部分獲不起訴確定。

請繼續往下閱讀...

關於林穎孟控告吳香君準誣告罪的部分，現由北檢檢肅黑金專組偵辦中，林指控吳自前年9月開始偽簽她的簽名，林為此曾向北市議會各科室調閱她擔任議員期間所提交的諸多文書，赫然從中發現，吳疑似利用林的信任，長期假借林的名義進行公文往來，林為了自證清白，還整理出過去從未曝光的關鍵錄音檔案。

此錄音檔案是於前年9月23日，林穎孟在辦公室內當面對質吳香君及林家宇時所錄，那時林還未捲入詐領助理費一案，甚至早於她被爆料「苛刻助理」的勞資糾紛事件；而就在林質問吳為何偽簽的2個月後，即前年11月初，林被助理指控勞資糾紛的事件便曝光。

林穎孟另外還提出「穎孟執行團隊」臉書群組對話訊息，證明自己從未授權吳使用「林穎孟」簽名及「台北市議員林穎孟」的印章；而這些攸關其官司成敗的關鍵事證，如今也都由檢方調查釐清之中。

對於被林穎孟控告準誣告罪一案，吳香君曾反駁，指私章是林穎孟上任以來授權刻印使用，因為林不常進辦公室，許多文件都是她代為經手，但所有使用都一定會經林的同意。

時代力量新北市議員參選人吳香君曾表示，使用私章一定經林穎孟同意，林穎孟的說法根本是欺騙大眾。（取自吳香君臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法