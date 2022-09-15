沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 惡媳婦一審無罪更一審改判5年

虐死97歲公公的戚姓女子涉家暴殺人案，高院更一審今依傷害致死罪判刑5年。（記者楊國文攝）

2022/09/15 10:40

〔記者楊國文／台北報導〕戚姓女子前年涉嫌連續2天將97歲的公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑等方式虐待致死，士林地院雖認定戚女確有傷害致死犯行，但考量她罹患思覺失調症，犯案時有幻聽等精神障礙，判她無罪，但須監護治療5年；高等法院開庭時戚女丈夫也替她向法官求情，不過合議庭依據台大醫院鑑定認為戚女犯案時未受病情影響而欠缺辨識違法能力，認定她涉殺人的不確定故意，改以殺人罪判刑15年，高院更一審今改依傷害致死罪判戚女5年徒刑。仍可上訴。

戚姓女子、被害家屬未出庭聆判，無法得知對判決看法。

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檢方起訴指出，現年41歲的戚女，2018年12月間，受託照顧丈夫高齡97歲的養父時，竟以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待。

案發當天，戚女因公公不服從她的指示休息，兩人發生激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制，導致年邁、體弱的公公最後因呼吸衰竭死亡。戚女自白犯罪，遭檢方依傷害致死罪起訴。

士林地院採信台北市立聯合醫院陽明院區精神鑑定報告，認定戚女長期交替出現躁症、憂鬱症狀，有幻聽、被害妄想等精神病症狀，認知功能及社會功能有部分障礙，罹有雙極型慢性情感型思覺失調症，案發時出現幻聽、被控制妄想等症狀，導致精神發生嚴重缺陷，而無法理解及判斷現實、妨害邏輯推理。

此外，戚女被法院裁定住院強制治療後，仍不斷在病房與他人起紛爭，案發後還曾拿刀追殺母親，綜合認定戚女精神狀況明顯與常人不同。合議庭認定，戚女符合刑法第19條第1項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依期辨識而行為之能力者，不罰」規定，判她無罪，但須監護治療5年。

高院審理後認定戚女犯案時未受病情影響而欠缺辨識違法能力，認定她涉殺人罪，改判15年徒刑，全案經最高法院撤銷發回更一審審理，今改依傷害致死罪判戚女5年徒刑。仍可上訴。

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