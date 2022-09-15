山老鼠拒停展開警匪追逐被逮 各判1年7月、罰金150萬

警匪追逐約3公里，嫌犯車輛失控撞護欄，警方逮捕林姓嫌犯，並在車上起出100多公斤的扁柏、紅檜木塊。（資料照）

2022/09/15 09:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年8月越籍范姓和2名山老鼠，竊取15塊紅檜樹瘤，聯絡林姓男子搭載，林男再找不知情的計程車載2名山老鼠先走，紅檜樹瘤和范男由林男搭載，林、范2人在車上吸安，後還讓范男開車，警方在霧社設路檢點攔截，范男拒停並衝撞，警方開槍示警後展開警匪追逐，後來車子撞護欄，林男被捕，范男逃跑，隔日被逮。南投地院將林男和范男依竊取森林主產物貴重木罪，各判刑1年7月，且各併科罰金150萬元。

判決書指出，越南籍山老鼠范姓男子，去年8月9日與另名越籍男子和台籍男子，到南投縣仁愛鄉濁水事業區的林班地內，竊取南投林管處所管理的紅檜樹瘤15塊，總重102.57公斤，價值62萬4513元。8月16日范男聯絡林姓男子，載人和竊取的紅檜樹瘤，代價是5000元。

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林男找了不知情的劉姓計程車司機同行，答應給劉2500元車資，另兩名山老鼠就由計程車先載走，林男的自小客車載竊取的14塊樹瘤，及後來才趕上來的范男和1塊紅檜樹瘤，林男車上有吸食器和安非他命，就先與范男在車上吸安，林男開了一段路後，由范男接手開車。

車子開到仁愛鄉台14線霧社仁愛警分局附近，范男看見仁愛警方設檢點，非但不停還開車衝撞、迴轉，警方開槍，1槍打中右後車輪，1射中范男左肩，但范男仍不停，警方隨即展開追逐，在追了3公里後，車子撞護欄，范男棄車跳下路旁山谷，林男則被警方逮捕，扣得車內紅檜樹瘤15塊。而范男經逃逸1夜後，隔日上午在棄車逃逸不遠處被警方逮捕送醫。

范姓男子和台籍林姓白牌車司機，除被依竊取森林主產物貴重木罪，各判刑1年7月，且各併科罰金150萬元外。林男提供安非他命供范男吸食，再被依轉讓禁藥罪，判刑9月，合併應執刑2年2月。而越籍范男也被依動力交通工具妨害公務執行罪，判刑10月，合併應執刑2年4月。

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越籍范姓山老鼠拒停並企圖撞撞員警。（資料照）

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