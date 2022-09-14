法官遺體等候直升機吊掛 2搜救人員紮營漏夜守護

2名搜救人員留守三冬營地陪伴及守護陳法官遺體，等候直升機明天吊掛下山。（記者歐素美翻攝）

2022/09/14 22:09

〔記者歐素美／台中報導〕台北地方法院法官陳伯均11日與家人攀登池有山失聯，遺體今天（14日）尋獲，但山上雲層太厚，直升機無法吊掛，遺體暫時放置在三叉營地石埠區，2名搜救人員就地紮營陪伴度過一晚，空勤隊明天再出動直升機吊掛下山。

47歲法官陳伯均與妻子、2名孩子11日單攻攀登桃山、池有山來回，不料，4人在池有山3.5公里處的三叉營地迷路，他獨自下切找路後失聯，妻子3人報案後，12日先被護送下山。

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台中市消防局獲報後，連日在陳男失聯處下切搜尋，先後尋獲登山杖、帽子、鞋子、眼鏡盒、背包袋等物品，今天失聯第4天，搜救人員在90公尺深的箭竹林發現遺體。

搜救人員以人力搬運方式，花了約5.5小時將遺體搬到三叉營地石埠區，方便直升機吊掛，但今天山區雲層太厚，經空勤總隊評估無法執行吊掛作業，消防局派遣2名搜救人員就地紮營，守護遺體。

台中市消防局指出，遺體搬運到新達山屋需耗時3小時，決定就地紮營，明天申請直升機執行吊掛，將遺體運送到東勢河濱公園，交由警方、家屬處理；其他搜救人員則抵達新達山屋過夜。

空勤總隊表示，明天一早若氣候許可，直升機就會升空前往載運遺體，預計將遺體運送至東勢河濱公園；另有8名搜救人員也將搭乘直升機到福壽山農場下山。

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