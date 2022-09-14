積欠勞健保費逾百萬 汽車美容老闆透天厝遭查封速繳清

公司負責人繳清積欠的168萬餘元。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2022/09/14 20:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市一家汽車美容公司滯欠勞健保等費用，案件自2019年起陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行；期間老闆因屢傳不到被聲請拘提，後才在屏東執行分署到其個人透天厝貼封條之前，火速繳清168萬元。

法務部行政執行署屏東分署表示，該案移至分署執行後，就義務人名下存款、應收帳款、信用卡款等財產進行了解，但該公司聘僱員工數較多，義務人每月新發生的欠費不斷累計，到去年（2021年）10月底義務人公司共欠逾百萬元，老闆則屢傳不到。

請繼續往下閱讀...

執行官調查公司存款財產後，研判義務人有能力繳款卻不處理，通知負責人到場說明金流亦未出面，於是向屏東地院聲請拘提獲准。屏東執行分署開始多次進行拘提程序，負責人這才終於在去年12月親自到場，表示有一次繳清的困難，希望就公司被移送的案件辦理分期，並願意擔任擔保人。

執行分署本於理解義務人困境及寬緩執行的立場，與公司老闆達成分期付款協議，然而老闆繳了幾期後即未再繳款，分署遂於今年5月廢止分期，並查封老闆個人透天厝。分署原訂至透天厝張貼封條，老闆接到公文後緊急跟書記官電話聯絡，表示願意處理面對公司全部欠款，並於當天火速繳清168萬餘元，共194件案件，分署旋即塗銷查封登記。

屏東分署表示，事業單位應繳納的勞健保費用，是員工能否享受各項勞健保福利的重要基石，如果公司確實有經濟上困難無法一次繳納完畢，可提出相關資料經核准後辦理分期，並應按期繳款，否則分期擔保人個人財產會被分署執行，另外勞健保費用被移送執行會加計滯納金，非常不划算。分署肯定本件負責人個人最終願意承擔處理公司所欠勞健保費用，也將繼續積極執行其他事業單位被移送的勞健保案件，一旦發現有脫產情形而不繳納或提供擔保，分署會向法院聲請管收，以落實公法債權之保障。

書記官回答負責人來電詢問房子貼封條事宜。（法務部行政執行署屏東分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法