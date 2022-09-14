越南移工與同鄉聚會開喝 卻因金錢糾紛亮刀鬧出人命

桃園市范姓越南移工與同鄉聚會開喝，卻因金錢糾紛持刀刺中同鄉大腿動脈，鬧出人命。（記者余瑞仁攝）

2022/09/14 14:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名范姓越南移工今年4月與同鄉聚餐開喝，席間因金錢糾紛與另名范姓移工發生口角，在場人員雖然勸阻，但范男仍涉嫌持刀刺中對方大腿動脈導致大出血，送醫不治；桃園地檢署調查後，今天依傷害致死罪嫌將范男起訴。

檢警調查，涉案的范姓移工與遇害的另名范姓移工為朋友關係，雙方當日應同鄉邀約，前往平鎮區中豐路的友人住處餐敘，同桌還有武姓、阮姓、杜姓等5名男女，一夥人吃喝3個多小時後，2名范姓移工卻因金錢糾紛爆發衝突。

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在場的武男勸阻雙方之際，涉案的范姓移工見另名范姓移工持水果刀作勢攻擊，順勢奪刀後刺向對方右大腿，不料造成動脈破裂大量出血，送醫不治死亡。

死者家屬指控范姓移工殺人，並指在場的武姓等5名男女都是共犯，但范男否認有殺人犯意，武男則稱事發過於突然，根本來不及阻止，其他人也分別以掃地、抽菸等理由解釋自己不在現場。

檢方調查，范男與死者為朋友關係，雙方並無仇怨，范男指稱只是回擊對方，而死者為大腿動脈被刺造成大出血，並非身體要害部位，且無其他積極證據證明范男有殺人犯意，因此以傷害致死起訴；而武男等人均無證據顯示有動手，均以不起訴處分。

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