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    姐妹花撞上回收車被截肢 清潔隊員無力賠償判刑7月、解職

    南市環保局一名清潔隊員，執行垃圾回收工作時，一時疏忽造成對方車禍意外，被判刑7月確定，必須入監服刑，連帶工作也不保。（資料照，圖非當事人）

    南市環保局一名清潔隊員，執行垃圾回收工作時，一時疏忽造成對方車禍意外，被判刑7月確定，必須入監服刑，連帶工作也不保。（資料照，圖非當事人）

    2022/09/14 13:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局一名楊姓清潔隊員，執行垃圾回收工作開車門時，不慎造成一對騎機車的姐妹花撞上摔出，妹妹又被一部曳引車撞上造成左腳截肢，姐妹花求償2600多萬元，楊姓隊員無力賠償被法院判刑7月確定，必須入監服刑，連帶工作也不保。

    南市議員許又仁今天質詢指出，楊姓隊員是一名年輕人，目前未婚，他執行公務時，因一時疏忽而造成此一憾事，現在面臨巨額賠償，即使國賠也是要代位求償。他最近收到判決書，必須入獄服刑，而且還要被解職，工作沒了，更沒有能力賠償，希望他服刑回來後，市長若連任，能保障其工作權，讓他能夠賺錢去賠償，否則人生都變黑白了。

    今天市長黃偉哲請假，由副市長戴謙出席備詢。戴謙說，「我們來努力」。民政局長姜淋煌說，該名隊員非業務貪凟，市長是非常仁慈的，他會去考量。

    環保局長謝世傑說，目前該名隊員在區隊服務，但依現有法令規定，隊員入監服刑，必須解職，這是法令的規定，環保局也沒辦法改變。由於國賠談不攏，目前訴訟中。

    楊姓隊員於109年在南市中華西段執行垃圾回收清運勤務時，開車門要上車時，因一時疏失，一對秦姓姐妹花剛好路過撞上，坐後座妹妹又被同向的曳引車撞上造成左腳截肢、排尿功能喪失等重大傷害。由於案發時年僅22歲，法院認為，其正值花樣年華，生活本可多彩多姿，僅因楊姓隊員被一時疏失，一夕變調，對當事人及家屬造成莫大的痛苦，但念其犯後坦承犯行，考量曾試行調解，但因雙方金額差距過大、國家賠償程序尚在進行中等原因而未成立調解，而依過失傷害罪判7月確定。

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