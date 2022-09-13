與4少女上床害2女墮胎 補教狼師判賠1被害人50萬

彭姓補習班數學男老師與少女發生性行為，害少女懷孕、墮胎，判賠50萬元。（資料照）

2022/09/13 19:43

〔記者王定傳／新北報導〕彭姓補習班數學男老師結識多名少女，竟與4名女學生發生性行為，還害2名少女為他墮胎，有1女更墮胎2次，由於有2女與彭男發生性行為時已16歲，此部份彭男並無刑責，但他害2名少女墮胎部分，少女當時都未滿16歲，刑事部分，一審法院判處彭男他4年6月徒刑，其中一名少女提出求償，新北地院審理後判決彭男賠償50萬元，可上訴。

檢警調查，2013年間，彭男先與一名15歲少女美美（化名）2度發生性行為，甚至曾在美美同學面前嗆說：「做給她看」，導致美美懷孕墮胎。

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檢方調查，2015年6月間，他又與15歲女學生茹茹（化名）發生性行為，害茹茹懷孕，他得知後竟拿著自己妹妹的健保卡，帶著茹茹到診所進行人工流產，更扯的是，他不知收斂，還是沒做防護措施，同年10月間又害茹茹懷孕，再度拿著他妹妹的健保卡帶茹茹到診所墮胎。

不僅如此，另有3名少女控告彭男強制性交罪嫌，彭男雖坦承有與其中2女發生性行為，但否認強制性交，檢方也認為，彭男被控強制性交部分，只有單一指述，缺乏積極證據，雖他坦承有跟其中2女發生性行為，但缺乏證據顯示2女當時未滿16歲，因此他被控強制性交及與14歲以上未滿16歲少女發生性行為罪嫌，均處分不起訴。

刑事部分，一審合議庭綜合被害者指述及證人證詞判定他明知對方未成年仍發生性行為，斥責他所為足對被害少女的人格、身體發展，產生巨大的不良影響，犯後不斷矯飾犯行，毫無悔意，應予以嚴加非難，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判刑4年6月。

被害者美美提訴求償80萬元，對此，彭男辯稱雖有跟美美發生性行為，但時間是在美美年滿16歲之後，美美實施人工流產未驗DNA，並不能證明是他的小孩；法官依據證人證詞、婦產科病歷等證據判定彭男明知美美未成年仍發生性行為，造成美美懷孕、墮胎，判賠50萬元，可上訴。

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