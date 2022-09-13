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    雨天試駕BMW奪2命 林父質疑「車輛暴衝」

    在桃園地方檢察署檢察官率法醫相驗遺體後，駕車喪命的林男的父親落寞地走出相驗室。（記者陳恩惠翻攝）

    在桃園地方檢察署檢察官率法醫相驗遺體後，駕車喪命的林男的父親落寞地走出相驗室。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/09/13 18:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕林姓年輕夫婦昨晚和桃市桃園區某車行林姓經理一同外出試駕BMW M3芥末黃四門跑車，卻在返回車行前1.3公里處的八德區東勇北路上，無故失控自撞路樹造成2死1重傷嚴重事故，桃園地檢署檢察官下午偕同法醫在桃園殯儀館進行相驗，林父悲痛表示，兒子成年就開始駕車了，迄今技術也不錯，質疑是不是車子故障發生暴衝，加上天雨路滑，才會發生事故；檢方相驗後表示，經初步相驗結果頭、胸部多處外傷骨折為車禍致死，至於相關肇事原因仍待查明監視器畫面，車內完整採證鑑識進一步釐清。

    林父表示，兒子平日打零工維生，但也跟著他一起進行鋁門窗製作與安裝工程，4年前與方女結婚，婚後小倆口相當恩愛，經常到全國各地遊玩，之前代步工具就是輛BMW轎車，近來並未透露要換車的訊息，昨晚只告知說夫妻倆要出門拿個東西，沒想到卻是去車行試駕還發生1死1重傷的意外；林父在相驗後，也重返事故現場招魂，同時檢視現場的相關跡證，悲傷落寞的背影令人鼻酸。

    據悉，車行林姓經理是名愛車的陽光帥氣男，臉書PO文於前天下午3點58分最後一次更新，依循慣例將剛入庫的汽車資訊PO出打廣告，相當能感受他對於銷售高檔名車的工作全心投入，沒想到一次例行的陪同試駕，卻葬生在最愛的車內；車行周姓合夥人是林男的好麻吉，事發後也在臉書以2人帥氣合影的背影照PO文「不是說好房子要買在我旁邊嗎，住一起嗎，我真的沒辦法接受」，簡短的25個字卻充滿悲傷。

    在檢方完成相驗後，林父帶著法師重回現場招魂。（記者陳恩惠翻攝）

    在檢方完成相驗後，林父帶著法師重回現場招魂。（記者陳恩惠翻攝）

    林姓、方姓小倆口結婚4年，夫妻倆相當恩愛，時常到處旅行，沒想到一次試駕卻讓夫妻倆天人永隔。（圖截自林男臉書）

    林姓、方姓小倆口結婚4年，夫妻倆相當恩愛，時常到處旅行，沒想到一次試駕卻讓夫妻倆天人永隔。（圖截自林男臉書）

    29歲林姓男子與周姓麻吉一起合夥開車行，據悉，他是名愛車的陽光帥氣男，沒想到命喪在陪客試駕的過程中。（圖截自車行林姓經理臉書）

    29歲林姓男子與周姓麻吉一起合夥開車行，據悉，他是名愛車的陽光帥氣男，沒想到命喪在陪客試駕的過程中。（圖截自車行林姓經理臉書）

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