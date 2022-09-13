冒名取走鄰居雨刷還裝在車上用 男涉詐欺被起訴

基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將甘男起訴。 （記者吳昇儒攝）

2022/09/13 13:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名胡姓男子去年12月透過網路訂購1對雨刷準備替換，但填寫地址時卻忘記寫樓層，貨品送抵時，送貨員碰巧遇到胡男的甘姓鄰居。甘男謊稱自己是胡男家人，將雨刷收下，並安裝在自己車上。商家得知送錯後，與甘男聯繫，但對方卻不願歸還雨刷，也不願付款，胡男憤而提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將甘男起訴。

警方調查，去年12月7日胡男透過網路訂購一對雨刷，並用信用卡支付1560元，收件地址卻忘記填寫樓層。隔日中午送貨員將商品送抵時，碰巧遇到一樓的甘姓鄰居，送貨員向其詢問，是否為胡男朋友或是家人；甘男聽聞包裹款項已付清後，竟自稱是胡男家人，將雨刷收下並安裝到自己的車上。

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胡男遲遲未收到雨刷，便與客服人員聯繫，輾轉聯繫上宅配公司人員，雙方溝通後，由送貨人員通知甘男請他返還雨刷，或是賠償價款，但甘男卻拒不配合；直到胡男報警提告侵占後，甘男才肯將雨刷歸還。

甘男向警方宣稱自己經營海產店，每天收受的包裹眾多，甚麼東西都有，加上自己也有購買雨刷，一時未注意收件人姓名，才會將包裹打開使用，自己並沒有錯。

警方詢問羅姓送貨員得知，當時甘男自稱是收件人胡男的家人，才會將已結清款項的包裹交付給對方。

檢察官認為，胡男雖對甘男提出侵占告訴，但甘男是在知道包裹不須付款後，佯稱是胡男的家人，詐取送貨員手上的雨刷，應涉犯詐欺取財罪，故依法將他起訴。

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