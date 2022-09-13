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    首頁　>　社會

    外交官妻委託徵信社抓姦成功 事成拒付480萬元獎金挨告

    北院認為徵信社已依約定完成曹妻委託的任務，故曹妻應依約定給付480萬元獎金給徵信社。（資料照）

    北院認為徵信社已依約定完成曹妻委託的任務，故曹妻應依約定給付480萬元獎金給徵信社。（資料照）

    2022/09/13 13:14

    〔記者溫于德／台北報導〕外交部中部辦事處副處長曹松茂的妻子，今年初委託徵信社處理曹男外遇事宜，並答應徵信社會給付1600萬元賠償金的3成、480萬元作為獎金，但曹妻沒付被徵信社提告，台北地院認定曹妻須依委任書約定給付全額獎金，判徵信社勝訴。可上訴。

    徵信社主張，今年1月3日，雙方簽訂委任書約定曹妻全權委託徵信社處理曹男與鍾女外遇一事，曹妻並願意支付賠償總額1600萬元的3成、480萬作為獎金，但曹妻事後卻拒不付款。

    曹妻解釋，曹男與鍾女雖簽立和解協議書，承諾分別賠償她800萬元，並各自簽立面額800萬元的本票作為擔保，但徵信社未將本票交給她，況且，雙方所簽委任書約定的是「提供賠償總金額成數（三成）」，並非「約定賠償總金額成數（三成）」，加上她至今未獲任何實際補償，故徵信社提告並無理由。

    北院認為，徵信社已完成曹妻委託的任務，代為協調處理曹男、鍾女賠償事宜，且委任書寫得很清楚，曹妻願意提供徵信社賠償總金額的三成作為協調獎金，並非如曹妻所辯，故判曹妻應如數給付480萬元獎金給徵信社。

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