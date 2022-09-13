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    高市再增1處科技執法選在鼓山區 下月正式開罰取締

    高市再增1處科技執法選在鼓山區（紅圈處），即日至9月底為勸導期，下月1日正式開罰取締。（圖由警方提供）

    高市再增1處科技執法選在鼓山區（紅圈處），即日至9月底為勸導期，下月1日正式開罰取締。（圖由警方提供）

    2022/09/13 12:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市再增加一處科技執法路口，就設在車禍事故頻傳的鼓山區馬卡道路、青海路口，成為全市第12處科技執法地點，即日起至9月底為宣導期，10月1日正式開單取締，主要針對違規跨越闖紅燈、不依標誌標線行駛，以及直行車占用轉彎車道等違規行為，加強取締、告發，以降減該處肇事率。

    交通大隊指出，目前全市共12處路口設有科技執法設備，包括左營區大中/華夏、博愛/新莊、鳳山區鳳頂/過埤、前鎮區新生/金福、中華/復興、中山/中安/中平、小港區沿海/世全、沿海/永光、楠梓區鳳楠/興西及大寮區188市道/鳳林二路、岡山區岡山路/嘉新西路/河華路口，以及此次建置地點鼓山區馬卡道/青海路口。

    警方表示，自規劃科技執法設備設置以來，統計今年1至8月交通事故發生數減少了60件，今年共計236件，相較未設置前同期發生的事故量296件降減，交通事故發生率下降約2成，顯示科技執法對防制車禍發揮良好成效。

    由於馬卡道路、青海路口緊鄰台鐵與輕軌美術館站，人車流量相當大，交大統計該路口兩年內共發生了18件車禍，造成1人死亡、21人受傷，其中1件為A1死亡車禍，經會同交通局會勘後，決定在此路口再增設科技執法設備，目前為宣導期，10月1日起正式開罰。

    高市再增1處科技執法選在鼓山區（紅圈處），即日至9月底為勸導期，下月1日正式開罰取締。（圖由警方提供）

    高市再增1處科技執法選在鼓山區（紅圈處），即日至9月底為勸導期，下月1日正式開罰取締。（圖由警方提供）

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