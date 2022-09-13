台大醫院驚爆醫師行賄所長掛名論文弊案 3人被起訴

教授郭明良。（資料照）

2022/09/13 11:11

首次上稿：10:42

更新時間：11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕前台大醫院醫學研究部副主任嚴孟祿，因長期從事醫療門診及教學，無餘力再投入研究工作，但他為了升遷，竟涉嫌行賄時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長的郭明良、博士生蘇振良共700多萬元，換取郭、蘇同意讓他在4篇論文上掛名共同作者，台北地檢署今依違反貪污治罪條例之行、收賄等罪嫌起訴嚴、郭、蘇等3人。

請繼續往下閱讀...

檢方另查出，嚴孟祿營造除了致力於骨質疏鬆防治臨床工作之餘，也同時具備足堪獲得升等的基礎科學研究能力的假象，導致台大三級教評會及各審查委員陷於錯誤而評定嚴升等副教授的資格合格，台大則自2008年8月至2012年7月，以副教授資格聘用嚴，此部分嚴涉詐得副教授薪資27萬560元，一併依詐欺罪起訴。

檢方於起訴書上指出，郭明良身居學術要職，得以掌握教師升等資格的審查權限，成為法律授權行使公權力的公務員，竟不思自重，反而變相使教師升等之名，淪為金錢交易之客體，接受嚴孟祿不定期匯款所建立的長期供養關係，在教職缺額有限之制度下，排擠真正有志從事研究者公平晉升的機會，更敗壞學術倫理及研究水平，其犯後相關辯詞仍避重就輕，未見反省，建請法院從重量刑。

檢方調查，嚴孟祿自2002年10月至2014年12月間，以每年1至2次的頻率，共16度行賄郭明良，每次行賄金額從5萬元至60萬元不等，共行賄台幣657萬元、美金5000元，總計將近700萬元。

另外，嚴孟祿還於2007年6月、2010年8月，分別涉嫌行賄30萬、40萬元，共行賄70萬元給蘇振良，藉此換取掛名郭明良研究團隊所發表4篇論文的共同作者、第一作者及通訊作者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法