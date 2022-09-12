台北地院法官登武陵四秀池有山失蹤 持續漏夜搜救

北院法官登武陵四秀池有山失蹤，持續搜救中。（雪管處提供）

2022/09/12 22:17

首次上稿 21:28

更新時間 22:17

〔記者蔡政岷、歐素美／綜合報導〕雪霸國家公園管理處獲報11日下午4點多接獲台中市政府消防局通報，陳姓山友於池有步道三叉營地3.8公里迷路請求救援，雪管處武陵站保育巡查員與保七總隊第五大隊武陵小隊偕同梨山消防分隊入山救援，目前與陳姓山友同行的一名女性和兩位小孩已獲救，但陳姓山友仍待搜救，也傳出其身分為台北地院法官陳伯均。

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台北地院法官陳伯均偕同妻子及兩名子女昨單攻桃山及池有山，不料，回程到池有山時，在三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，並與妻子約定若30分鐘後連絡不上就報案，妻子隨後因連絡不上陳男，昨天下午4點左右打119報案，台中市消防局獲報立即動員上山搜索，在下切約40公尺處發現陳男登山杖，但因山區濃霧及下雨，將於明天再加派4人上山搜救，陳男妻兒3人則於今天由雪霸人員先行護送下山。

保七總隊第五大隊表示，當時因山上天候不佳，可能是失蹤的陳姓山友腳程較快，先前往探路，但是之後因此失蹤。

雪管處表示，11日獲報後，梨山分隊回報布農卡里布灣登山隊三叉營地附近峭壁處發現疑似失聯者的登山杖，也找到其他3名山友，先將人帶至新達山屋。

搜救人員於11日深夜10點50分前往登山杖遺落點搜尋，因時間已晚且天氣不佳，未能搜尋到失聯者於三叉營地就地紮營。

搜救人今天持續動員搜救失蹤山友，因現場雨勢大，先把另3名已尋獲的一大兩小送下山，目前台中市消防局第二批人員預計明天早上7點半至武陵站集合後出發持續搜索。

雪管處表示，目前得知資料為申請單日往返，研判為下山途中失蹤。雪管處也說，雖然該路線較國際化，但因颱風外圍環流影響山上一直下雨，且視線不佳，一旦不慎可能導致迷途。

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