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    青少年犯罪劇增？ 刑事局舉出1數據、1法規澄清

    青少年犯罪劇增？ 刑事局舉出1數據、1法規澄清。（記者姚岳宏攝）

    青少年犯罪劇增？ 刑事局舉出1數據、1法規澄清。（記者姚岳宏攝）

    2022/09/12 22:03

    〔記者姚岳宏／台北報導〕今天有媒體以「國家危機 青少年犯罪率劇增」為題，指稱青少年犯罪人口率八年增加47%，警政署刑事警察局晚間特別澄清，近10年來12歲以上未滿18歲的少年犯罪人數，整體而言呈下降趨勢；而因2019年修正刑法149及150條，放寬聚眾鬥毆案件適用刑法條件，也就是在街頭滋事者，全依妨害秩序罪送辦，由於適用對象的放寬，亦導致案件數與涉案少年人數，自2020年起明顯增加，刑事局強調，數字雖有增加，但長期來看，這都是調整治安策略的必要措施。

    刑事局指出，對少年的保護及處遇措施，依法僅限於12歲以上未滿18歲，無完全刑事責任能力之未成年人，但該報導之統計數據圖表，卻將已成年之18-24年齡層一併計入其所謂的「青少年犯罪」，再將之算入犯罪人口率，進而驟下「青少年犯罪人口率8年劇增47%」之標題，恐有失真之虞，且可能會引起國人不必要之誤解及恐慌。

    警政署統計，近10年來12歲以上未滿18歲之少年犯罪人數，整體而言略呈現下降趨勢，自2014年之1萬969人，降低至2021年之9627人；惟因少子化緣故，整體少年人口總數減少，每10萬少年人口之犯罪人口率因此反而略有增加，從2014年之每10萬人有637.87人，上升至2121年之774.88人，但在此年齢層之所謂少年犯罪人口率，實無所謂「8年劇增47%」之可言。

    刑事局也分析，近年少年犯罪增加之案類，主要以詐欺及妨害秩序為主，首先，由於少年缺乏社會經驗，易被詐騙集團吸收為提款車手，而隨著疫情及全球詐欺案件遽增，我國少年犯罪率亦隨之略有增加，這的確是應嚴肅面對的社會問題，行政院也已注意到此一現象，並積極在打詐國家隊的架構，特別要求加強相關的分齡、分眾宣導，強化少年的法律概念，避免成為犯罪工具。

    其次，另因2019年有關妨害秩序部分之刑法149及150條修正，放寬聚眾鬥毆案件適用刑法條件，目的在嚇阻街頭暴力及犯罪集團吸收少年加入幫派，所衍生之社會秩序事件，因此適用對象的放寬亦導致案件數與涉案少年人數，自2020年起有明顯增加，但長期來看，這都是調整治安策略的必要措施。

    有關少年涉詐欺案件觸法，行政院已納入「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過跨部會合作機制，強化少年法治教育及宣導，避免少年因思慮不周誤觸法網，並藉由強力掃蕩詐欺犯罪，向上溯源，嚴懲成年人誘使少年涉入犯罪行為，可望降低少年觸法風險。

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