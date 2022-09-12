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    女子抓車輛遭拖行路倒又被拉上車 警追查是情侶爭吵通報家暴

    情侶爭吵女死抓男友車被拖行5公尺，路倒後被拖上車警通報家暴案。（民眾提供）

    情侶爭吵女死抓男友車被拖行5公尺，路倒後被拖上車警通報家暴案。（民眾提供）

    2022/09/12 17:50

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市區今午發生一件離奇「車禍」，一名女子疑被一輛轎車拖行後跌倒躺地，再被一名林姓男子扶起拖上車，鼓山警方獲報了解，林男與遭拖行的陳姓女子（55歲）為男女朋友，2人因起口角，林男開車欲離去時，遭陳女阻攔，致陳女遭該自小客車拖行近5公尺，林男發現陳女倒地，下車將她拖入車內送至高醫就醫，警方表示2人均不提告。

    民眾報案指出，今午3時32分許，鼓山區明華路口傳出有一女子，騎著機車抓住一輛轎車右後門把，不久，她又徒步追車，雙手緊拉轎車門把，慘遭拖行5公尺，女子昏倒在馬路上，緊接著有一名男子從容將女子扶起，拖進自己的轎車內，據了解，女子原本有騎機車，後來下車拉住該輛轎車右後門把，不久被拖行跌倒躺在路上，疑似昏厥。

    警方調閱現場周遭監視器發現轎車駛離現場後，即往十全路高雄醫學院方向行駛，經派員前往高醫了解案發情形，林男稱與陳女為男女朋友關係，因口角糾紛，林男駕車準備離去時，遭陳女阻攔致發生陳女遭自小客車拖行，林男發現陳女倒地即將陳女載至高醫就醫。

    初步了解陳女僅手腳輕微擦傷，不願提告，也不願警方處理，鼓山分局依家暴案件逕行通報。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    情侶爭吵女死抓男友車被拖行5公尺，路倒後被拖上車警通報家暴案。（民眾提供）

    情侶爭吵女死抓男友車被拖行5公尺，路倒後被拖上車警通報家暴案。（民眾提供）

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