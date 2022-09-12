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    公務員兼任科技公司監察人 北市府女管理師被判申誡

    懲戒法院認定，擔任一家科技公司監察人的台北市府女管理師違法事證明確，有懲戒必要，判決申誡。（記者楊國文攝）

    懲戒法院認定，擔任一家科技公司監察人的台北市府女管理師違法事證明確，有懲戒必要，判決申誡。（記者楊國文攝）

    2022/09/12 16:13

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市政府鄭姓女管理師，被銓敘部部查出兼任一家科技公司監察人職務，違反公務員服務法「不得經營商業」的規定，鄭女辯稱忘記擔任監察人，並非蓄意兼職，但懲戒法院認為林女違法事證明確，嚴重影響政府信譽，有懲戒必要，將她判決申誡。還可上訴。

    判決指出，銓敘部於去年10月間調查公務員兼職情形查出，台北市政府鄭姓女管理師自2014年5月起擔任一家科技公司監察人，違反公務員服務法第14條第1項「公務員不得經營商業」的規定，函知台北市政府查處。

    台北市政府今年3月召開考績會調查，鄭女表示，該科技公司由其親戚設立並擔任董事長，她在2014年受託擔任公司監察人，未持有股份，因事隔7、8年，她幾乎忘記此事，因此她於去年3月到台北市府任職時，才未注意有兼職情事，而在北市府的「公務員經營商業及兼職情形調查表」中勾選「未經營商業或擔任公司監察人」，她已於今年2月辦理監察人解任登記。不過，北市府仍將她移付懲戒法院懲戒。

    懲戒法院指出，公務員服務法規定，公務員到職前擔任商業負責人或相類似職務者，須辦理解任登記，最遲應於就職時提出書面辭職，並於3個月內完成解任登記，及向服務機關繳交有關證明文件。

    懲戒法院認為，鄭女雖於今年2月將其擔任科技公司監察人職務辦理解任登記，也提出書面證明，但她已明確違反公務員服務法的「不得經營商業」的規定，嚴重影響政府信譽，有懲戒必要，將她判決申誡。

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