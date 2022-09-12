10年前燒紙錢滑落焚坑 男訴請國賠獲197萬確定

蔡男10年前在永靖鄉第一公墓掃墓時滑落臨時焚坑燒傷，當時被送到彰基醫院急診，事後經他訴請國賠，更二審判鄉公所應國賠197萬多元，最高法院駁回上訴確定。（資料照，記者湯世名翻攝）

2022/09/12 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕蔡姓男工程師10年前到彰化縣永靖鄉第一公墓臨時焚坑燒紙錢祭拜亡父，不料滑落焚坑導致燒傷，蔡男認為永靖鄉公所設置有缺失，訴請國賠，台中高分院更二審指鄉公所就設置焚坑及管理有所欠缺，但蔡男也有應注意而未注意的責任，判賠197萬多元，最高法院駁回上訴確定。

蔡男主張，2012年4月2日，他到永靖鄉第一公墓祭拜父墳，因鄉公所在金爐旁另設一個長方形焚坑供焚燒紙錢，但疏於派專人在旁注意及設置警示標誌，也未將焚坑四周以圍籬完全隔絕，又因當天民眾多，他不得已在焚坑未設圍籬處丟擲紙錢，卻因焚坑泥沙滑動，導致他滑入焚坑中，造成全身體表面積50至59％燒傷，治療後皮膚排汗功能喪失51％以上，喪失勞動能力92.28％。

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蔡男指出，鄉公所為焚坑的設置及管理機關，其設置管理有缺失，但他向鄉公所請求國家賠償卻遭拒，只好循司法途徑請求鄉公所國賠1395萬多元。

鄉公所解釋，該臨時焚坑設置5年來從未發生意外，且當天焚燒紙錢民眾稀少，蔡男明知危險，仍繞到焚坑後側，強行攀爬上土堆燒金紙，致下滑導致燒傷，純屬其個人執意冒險的行為，況且在其燒傷後，他們曾協助領取各種補助金額共57萬多元，已盡道義責任。

彰化地院一審根據證人證詞及調查，事發當時在場燒紙錢的民眾甚少，且蔡男從焚坑南面未設圍籬的土堆滑下才是實情，蔡男擅自爬上南面墊高的土堆上丟紙錢，因而滑落燒傷，責任在他，鄉公所並無缺失，駁回他的請求。

蔡男不服，上訴改求償600萬元。台中高分院二審指，鄉公所在西、南兩側僅以土石堆成高約0.8公尺、寬約1公尺的土堆作為阻隔屏障，且未設置禁止丟擲紙錢的警告標誌，鄉公所有所欠缺，不過，蔡男依其智識經驗，有能力判斷在焚坑東、北兩側設有鐵網圍籬處丟擲紙錢較為安全，審酌蔡男因本件意外受有621萬多元損失，但應自負70％責任、鄉公所30％，判賠186萬多元。

更一審維持二審見解，但蔡男燒金紙的地點並非第一公墓範圍，酌減改判鄉公所賠償68萬多元。更二審時，蔡男再度降低求償金額為275萬多元，更二審認定鄉公所就設置焚坑及管理有所欠缺，但蔡男也有應注意而未注意的責任，判賠197萬多元。最高法院駁回上訴確定。

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