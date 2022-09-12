為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    安永會計關係企業前經理帶槍投靠香港德勤 7人被起訴

    安永會計師事務所關係企業「安永諮詢服務」公司前資深經理林瑜昌。（資料照）

    安永會計師事務所關係企業「安永諮詢服務」公司前資深經理林瑜昌。（資料照）

    2022/09/12 10:39

    〔記者錢利忠／台北報導〕安永會計師事務所關係企業「安永諮詢服務」公司前行政經理林瑜昌、資深經理陳明輝等7人，被控帶槍投靠香港德勤太平洋企業管理咨詢有限公司台灣分公司，涉嫌下載前公司價值破千萬元的「客製化SAP系統」；台北地檢署今依違反營業秘密法起訴7人。

    關於SAP（思愛普軟體系統），是一家專做企業資源規劃的軟體公司，該系統有許多不同的模組，例如製造、採購、服務、銷售、財務及人資等模組，一個SAP系統計畫專案，須由團隊群策群力了解客戶端需求後，才能在既有的模組基礎上，為客戶客製化設計及規劃而成。

    檢調獲報，原任職安永的7人，母集團屬於國際知名的4大會計師事務所之一，而跳槽的新公司「香港德勤太平洋企業管理咨詢有限公司台灣分公司」，幕後集團也是赫赫有名的4大會計師事務所之一，如以年收入及員工數量估算，德勤稱得上全球最大的會計師事務所。

    檢調調查，林男等7人原本均是安永負責SAP專案團隊的成員，自2018年7月至9月間，陸續跳槽至香港德勤，並涉嫌將離職前曾經手的SAP專案內容、人事資料等複製到隨身碟，作為跳槽新公司時使用。

    檢方查出，本案竊取商業機密的行為，與7人任職的新公司德勤無關，本案單純屬於林男等7人到任新職之前的個人行為，德勤並沒有捲入此案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉洩漏營業秘密給中企 富碼科技公司前總經理起訴
    2022/08/09 17:56

    涉洩漏營業秘密給中企 富碼科技公司前總經理起訴
    竊營業秘密「帶槍投靠」中國業者 台耀化學前協理判刑
    2022/05/03 15:03

    竊營業秘密「帶槍投靠」中國業者 台耀化學前協理判刑

    霹靂5G音樂會艷高雄 直播場報名秒殺
    前中鼎2工程師涉洩密 日商三菱商事株式會社也被訴
    2022/04/13 12:17

    前中鼎2工程師涉洩密 日商三菱商事株式會社也被訴
    恐年損20億營業額！晶碩光學離職主管竊密 4前幹部、工程師起訴
    2022/02/07 17:03

    恐年損20億營業額！晶碩光學離職主管竊密 4前幹部、工程師起訴

    後疫情購屋觀扭轉 成交關鍵在環境
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播