安永會計關係企業前經理帶槍投靠香港德勤 7人被起訴

安永會計師事務所關係企業「安永諮詢服務」公司前資深經理林瑜昌。（資料照）

2022/09/12 10:39

〔記者錢利忠／台北報導〕安永會計師事務所關係企業「安永諮詢服務」公司前行政經理林瑜昌、資深經理陳明輝等7人，被控帶槍投靠香港德勤太平洋企業管理咨詢有限公司台灣分公司，涉嫌下載前公司價值破千萬元的「客製化SAP系統」；台北地檢署今依違反營業秘密法起訴7人。

關於SAP（思愛普軟體系統），是一家專做企業資源規劃的軟體公司，該系統有許多不同的模組，例如製造、採購、服務、銷售、財務及人資等模組，一個SAP系統計畫專案，須由團隊群策群力了解客戶端需求後，才能在既有的模組基礎上，為客戶客製化設計及規劃而成。

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檢調獲報，原任職安永的7人，母集團屬於國際知名的4大會計師事務所之一，而跳槽的新公司「香港德勤太平洋企業管理咨詢有限公司台灣分公司」，幕後集團也是赫赫有名的4大會計師事務所之一，如以年收入及員工數量估算，德勤稱得上全球最大的會計師事務所。

檢調調查，林男等7人原本均是安永負責SAP專案團隊的成員，自2018年7月至9月間，陸續跳槽至香港德勤，並涉嫌將離職前曾經手的SAP專案內容、人事資料等複製到隨身碟，作為跳槽新公司時使用。

檢方查出，本案竊取商業機密的行為，與7人任職的新公司德勤無關，本案單純屬於林男等7人到任新職之前的個人行為，德勤並沒有捲入此案。

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