睡已婚男住處挨告 小三辯收錢幫傭遭打臉

情境照

2022/09/12 10:13

〔記者溫于德／台北報導〕一名原配指控李姓丈夫外遇女同事，小三還在本案訴訟期間到李男家熟睡，但小三說當時受李母之邀，收錢後前往住處打掃，因疲累才會睡著，卻未獲士林地院採信，並指小三若真的是收錢辦事，豈有可能因為太累而睡在床上，認定被告二人侵害配偶權，判賠15萬元。可上訴。

這對夫妻是在2014年2月結婚。原配說，李男從去年11月起就拒絕與她同房共寢，隔月又想協議離婚，她接著發現，李男與同樣姓李的小三，曾於今年1月間約會出遊、過夜，小三還在本案訴訟期間，前往丈夫住處過夜，決定提告求償100萬元。

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李男強調與李女間清清白白，雙方只是普通朋友，否認逾越男女分際，拒絕賠償。李男也說，夫妻早在去年4月已無互動，夫妻平時溝通只靠LINE，講的內容也都僅止於誰負責接送子女或交代家庭生活費用，加上原配多次表達想要離婚，可見夫妻婚姻關係名存實亡。

李女則說與李男僅有一次相約出遊，當天雖然有肢體接觸，但碰的地方並非私密部位，也沒有挑逗情慾或親吻，且自己個性率真，與其他男友人互動時，也時常勾肩搭背，因此與李男間肢體碰觸並不奇怪。

李女強調，今年7月9日之所以會前往李男家，是受李母之邀，以1500元代價協助打掃住處，又因為當天過於疲累才會睡著，況且，李男當時不在住處，加上通姦已除罪化，否認賠償責任。

士院根據原配提供的照片，得知被告二人今年1月間一同前往內湖大潤發、台中三井outlet商場時，曾互相依偎或擁抱，親密舉止如同一般情侶。

士院也指，小三若真的是收錢替李男打掃住處，豈有可能因為太累而睡在床上，另經李母提出的書面說明可知，李母只對媳婦持有住處鑰匙表示抗議，卻未提及是否曾聘小三打掃住處，故未採信小三抗辯，認定被告二人已侵害配偶權，判賠15萬元。

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