女山友嚇哭了！仁愛武界栗栖溪水暴漲 警6小時2度冒險救援登山隊

南投縣仁愛鄉武界部落栗栖溪昨天下午溪水暴漲，導致登山隊受困，仁愛分局武界派出所員警前往救援。（仁愛分局提供）

2022/09/12 10:09

〔記者佟振國／南投報導〕警察辛苦了！中秋連假梅花颱風為中部山區帶來降雨，南投縣仁愛鄉法治村武界部落栗栖溪暴漲，水勢湍急且水深及腰，昨天下午3點先有攀登干卓萬山返程的1隊4人受困，晚間9點又有1隊6人在同一地點求援，仁愛分局武界派出所所長周輝光與警員白繼瑞兩度冒險涉溪拉起繩索，協助山友逐一涉溪，過程驚險，其中有女山友被員警背負過溪時甚至當場嚇哭，6小時內2起山域事故救援也累壞波麗士大人。

受到梅花颱風外圍環流影響，昨天仁愛鄉山區天候不佳，並有間歇性降雨，法治村武界部落的栗栖溪壩溪水暴漲，由於是攀登干卓萬山往返必經路線，下午3點左右，先有1支4人登山隊見到溪水湍急，不敢貿然涉溪，決定對外求援。

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仁愛分局武界派出所接獲通報，所長周輝光與警員白繼瑞前往現場，發現溪床寬度雖不到10公尺，但十分湍急，且測試水深已經及腰，不小心人就會被大水沖走，隨即展開救援行動，警員白繼瑞取繩索過溪至對岸，拉好繩索，由山友逐一拉繩涉溪，其中1人因體力不濟，差點被湍急溪水沖走，所幸及時拉回，4人終於平安獲救下山。

沒想到晚間9點同一地點又有6人登山隊下山，溪水更加湍急，加上夜間視線不良，受困求救，周輝光與白繼瑞再次趕往以同樣方式救援，考量隊中女山友的安全，員警冒險背負涉溪，腳下就是湍急溪水，也讓女山友當場嚇哭，成功橫越後員警不斷安慰「到了、到了」，女子才鬆了一口氣，短短6小時2次救援，所幸10位登山民眾都能平安下山，但也讓波麗士大人累翻。

由於這幾天持續受到梅花颱風外圍環流影響，山區天氣狀況不穩定，警消則是呼籲民眾暫時避免前往山區、水域活動，以策安全。

員警冒險過溪拉起繩索，讓登山隊員拉繩橫越湍急溪流。（仁愛分局提供）

透過警方協助，受困的登山隊員平安渡過湍急溪流。（仁愛分局提供）

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