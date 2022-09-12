獨家》「台中房思琪」案被指狼師 當事教師首發聲「無愧」

「台中房思琪」案被指狼師，當事教師首發聲「無愧」，舉強尼載普案自勵。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/12 09:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」案遭指控為狼師的黃姓教師，沈澱多時，終於打破沈默，今首度發聲，黃師強調，對遭A女指控他雖感憤怒、訝異，但只能坦然面對極力自清，他原選擇沉默，靜候調查；面對相關指控，他要求提出明確的證據，站出來一起接受司法調查的檢驗，若經不起司法檢驗，他必將追究其「毀謗罪」之刑事責任；黃師更舉強尼戴普與安柏赫德的官司，「判決出爐，強尼戴普終於在6年後洗刷冤屈」自勵，除感謝家人及親友甚至學生的信任與支持，「我始終相信，在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇，只留一顆無愧的心」。

台中房思琪案在8月17日爆發以來，除A生出面指控在25年前就讀國中時，疑遭昔日國中教師性侵外，又有其他「學姊」也跳出來控訴疑被性騷，引起嘩然，台中市政府性平會9月7日確定解聘黃師且沒有退休金，更永不錄用，黃師沉默多時今首度發聲，表達遺憾。

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黃師說，他當初選擇沉默原基於不希望事件因有心人製造輿論情緒而失焦，回歸正當調查程序，未料某些民代與某些民間團體裡應外合，藉此蹭選舉聲量，在沒有任何證據下捕風捉影、刻意擴大案情，流言蜚語鋪天蓋地，挑起社會仇恨情緒，甚至在臉書上出現有人糾眾觀看「砍殺黃某」的恐嚇訊息，使他與家人生命遭到嚴重威脅，並感到極大的恐懼，讓他被迫報警處理。

黃師指出，他早在今年4月6日因個人的人生規劃，向教育局長提出退休申請，並非有心人士誤傳他是因為「逃避本案」而提前申退，提出退休申請後，還有多位學生包括本事件申請調查人A女的同班同學得知後，本擬辦小型聚會歡送，不料，他突在4月下旬被告知，遭20多年前的學生指控當年「利用權勢性騷、性侵」，雖然他對指控之人、事均被醜化扭曲或一無所悉，至感憤怒訝異，但只能坦然面對極力自清，期間他配合市府調查留職停薪暫緩退休，超過3個月後、到8月16日終經性平會調查委員約談，這時他始知申請調查人為20多年前他任教國中班之A女，其後調查委員要求他嚴守性平調查保密原則，及為避免無端再遭指「騷擾證人」，本人幾乎斷絕與外界所有聯繫，選擇沉默。

黃師指出，但A女未及調查程序完成，8月17日就經由人本基金會召開記者會，之後藉由政治力介入，透過媒體不斷放送毫無任何證據之訊息、號召連署獵巫、形塑輿論風向，企圖影響調查結果，結果尚未出爐前已將他的一世清譽摧毀殆盡，更讓他淪為選舉期間政治惡鬥的工具與政壇的「祭品」。

黃師強調，調查期間，他提出A女與其證人指控多處不合理，且請求約談他的家人、同事、學生等人，性平會調查委員竟一概未予詳查，以「行政調查，其證據證明力之要求，當不若刑事要求嚴格」即主觀認定有「單獨接送、課輔」，更誇張的是，在未見「明確合理之證據法則」之情形下，進一步直接被推論至有「性騷擾、性侵害之事實」，旋逕由教育局發布新聞表示A女所有指控屬實；最讓人感到不可思議的是，後續的記者會在沒有證據的情形下，又製造出了4位「受害者」，還牽連與本案完全無關、他最後服務的學校師生。

黃師說，這套經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情，未審先判的「SOP」，比 COVID-19 病毒傳播更快、更毒，但不論某些團體或民代「製造」5位、甚至50位「受害者」，他要請對方提出明確的證據，站出來一起接受「司法調查」的檢驗，不要只會躲在網路媒體後面，藉由非理性的渲染模糊真相，如果經不起司法檢驗，他必將追究其「毀謗罪」之刑事責任。

黃師強調，從事教育工作38年來，一直以最真誠的情感與最雞婆的用心，認真對待每個學生，他的教學方式絕對可受公評，擔任導師20年，除課業輔導外，生活輔導上也從不放棄任何學生，只要有機會幫助學生，即使畢業多年也一定盡力而為；令人痛心的是，在一連串沒有任何證據的指控與獵巫下，竟然將過去原本被感恩、被羨慕、甚至被歌頌的師生情誼與回憶，扭曲為齷齪下流、骯髒低級、甚至見不得人的勾當，並以此博取社會大眾的同情，將他打入萬丈深淵。

黃師說，在一片未審先判以及目前政治與選舉氣氛助長下，最終已難還他清白之身，但他的此例一開，未來循此模式操作，沒有追訴期，也不需直接證據，再經由不嚴謹的「行政調查」，就可以將過去的人生「歸零」，未來基層教師誰還敢為適應學生個別差異而額外「雞婆」，他要大聲呼籲，「富獨立思考及理性批判能力的兄弟姐妹們站出來」，向這種屢屢得逞、仇恨式洗腦的慣用套路說「不」，並端正一切為選舉考量的政治歪風。

面對近一個月來的風風雨雨，黃師感謝摯愛的妻子及女兒，還有理性的學生與家長、好友的信任與這段期間的協助及親友始終的關愛與支持，讓他感到這才是人一生中最值得用生命鞏固與捍衛的核心價值，更舉「強尼戴普 vs 安柏赫德判決出爐，強尼戴普終於在 6 年後洗刷冤屈」自勵，「我始終相信在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇，只留一顆無愧的心」。

「台中房思琪」案被指狼師，當事教師澄清強調早在被指控前就已申請退休。（圖由當事人提供）

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