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    女子機車深夜無法發動 警見「顧路神器」補一腳解困境

    警方在郵局前發現妙齡女牽著機車迎面而來。（警方提供）

    警方在郵局前發現妙齡女牽著機車迎面而來。（警方提供）

    2022/09/11 18:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名妙齡女子前晚機車不明原因無法發動，因當天適逢秋連假，她氣喘吁吁地牽著機車四處尋找營業中機車行未果，無助的她直到在郵局前巧遇正在巡簽中員警，員警發現女子的舊型機車裝有「顧路神器」踩發桿，再補上神來一腳，瞬間解決了女子困境。

    台中市第三分局合作派出所所長李參民、巡佐張景榮、警員王柏豐，當晚到轄內郵局巡簽時，突見一名妙齡女子氣喘吁吁牽著機車迎面而來，女子看到員警連忙詢問最近的機車行，想要前往修理車子，原來是女子的機車不明原因無法發動，但當天正逢連假，許多機車行皆無營業，女子獨自一人牽著機車，不知道該如何是好。

    警方見狀，仔細詢問其機車狀況，是否為電池沒電亦或沒油，然女子對於車子狀況也不清楚，此時李員查看女子機車，發現該車為舊型車款裝有踩發桿，便先嘗試以腳踩發，沒想到這一踩，踩出了機車發動的聲響，瞬間解決了女子困境，讓其得以順利踏上歸途，女子對於員警的熱心協助也表示萬分感謝。

    警方提醒民眾，騎乘交通工具除遵守號誌及規則，養成防禦駕駛觀念，也要定期保養交通工具，尤其新型機車多未配置號稱「顧路救星」踩發桿，機車電瓶使用約2至3年就會開始老化，若遇上電瓶快沒電、或是因不知名原因無法發動時，當下往往就束手無策，呼籲民眾車輛應定期保養檢修，不僅增加使用壽命，對於行車安全也更有保障。

    警方發現機車裝有「顧路神器」踩發桿補上神來一腳，協助女子發動機車。（警方提供）

    警方發現機車裝有「顧路神器」踩發桿補上神來一腳，協助女子發動機車。（警方提供）

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