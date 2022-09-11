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    5個月大女嬰多處瘀青 家屬懷疑保母施暴提告、保母否認喊冤

    5個月大女嬰，臉上出現傷痕。（家屬提供）

    5個月大女嬰，臉上出現傷痕。（家屬提供）

    2022/09/11 16:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在湖西鄉成功村的洪姓婦人，媳婦經人介紹，將出生甫1個月的女嬰，交給保母照顧，但7月底卻發現女嬰身上多處瘀傷，近日又發現不明新傷，懷疑保母施暴，因此向澎湖縣政府警察局婦幼隊提告，但保母否認施暴，願出庭對質。

    根據了解，洪姓婦人孫女，因生母工作緣故，所以透過友人介紹，將女嬰托嬰給家庭式保母。但7月28日洪婦接孫女返家，發現女嬰臉上有傷，經詢問保母，得到回答是家中其他小朋友不慎碰撞所傷。但9月6日二度發現女嬰大腿有大規模瘀傷，憤而前往醫院驗傷。

    針對家屬指控，保母接受記者訪問時，強調絕無毆打女嬰，第一次家屬告知女嬰臉上有傷，因時值暑假家中親戚小朋友都在家，可能不小心碰傷，所以都是將女嬰背在身上呵護，近日發生的新傷，是因開啟嬰兒副食品不小心受傷，自感有所疏失，因此願意道歉和解，但絕無虐童事件。

    由於家屬帶女嬰前往醫院驗傷，澎湖醫院開出的驗傷單，是「右側大腿挫傷，頭部鈍傷」，原本雙方有意和解，但因和解金金額談不攏，同時保母堅稱並未虐童，不同意和解書上出現虐嬰字樣；談判破裂後，家屬持驗傷單向婦幼隊報案，婦幼隊目前已依民眾所訴事證受理報案及告訴，後續會依刑事訴訟法，儘速通知對方到案說明，初步朝向刑法傷害罪方向調查，另已依兒童及少年福利與權益保障法，通報主管機關澎湖縣政府社會處。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    女嬰腿部有多處瘀青，家屬憤而前往醫院驗傷提告。（家屬提供）

    女嬰腿部有多處瘀青，家屬憤而前往醫院驗傷提告。（家屬提供）

    家屬出具驗傷單，右側大腿挫傷，頭部鈍傷。（家屬提供）

    家屬出具驗傷單，右側大腿挫傷，頭部鈍傷。（家屬提供）

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