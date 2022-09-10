被「鬼」嚇了一整晚 少女自拍21張性愛照「安撫」死者

18歲郭姓男子在網路扮鬼嚇16歲少女，騙她拍性愛照安撫亡者被重判。圖為示意圖，中元普渡。（資料照）

2022/09/10 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕18歲郭姓男子不滿16歲少女小潔（化名）瞪過他一眼，竟在網路扮成亡靈，要小潔自拍裸照和性愛影片「安撫」死者，否則會對死者的弟弟不利，小潔傻傻拍下13張裸照和8段性愛影片才驚覺有異，求助家人後報警處理，高雄地院依兒童及少年性剝削防制條例重判郭男徒刑7年6月。

判決指出，郭姓男子和小潔有共同的友人，日前友人聚會時，小潔瞪過郭男一眼，讓郭男想起小時候被霸凌的經驗，於是他心生不滿，展開復仇計畫。去年10月9日晚上11點多，郭男在臉書假扮成「劉宇翔」，與小潔互加好友後，再向小潔說自己是「劉宇翔的弟弟」，有事要找小潔聊一聊。

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郭男謊稱，「劉宇翔」先前曾遭小潔封鎖臉書好友而自殺，現在化為鬼魂附身於「劉宇翔弟弟」身上，扮鬼嚇她「我哥現在已經要附身我了，我再不讓他附身，我會成為第二個死掉的」、「你要配合著跟他聊還有拍，不然我會出事情，廟方說的，他說哥哥怨恨很重」、「你能先想辦法給我看一下嗎，性感的、裸露的，現在拍」、「脫掉，快點喔，不然你就會看到弟弟倒在路邊」等。

小潔被郭男嚇了一整晚，拜託他「放過我可以嗎、能放過我了吧」、「我很想哭你知道嗎、能不能停下來了」、「拜託你、我求你、可憐我能不能、我求求你」，但郭男持續要求，於是小潔拍下13張裸照和8段性愛影片「安撫」亡靈，直到隔天才驚覺有異，向父親告知此事；郭男得知此事後，又使用暱稱「郭楓」帳號要求與小潔見面洽談和解，但小潔和她父親堅持報警提告。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，他的辨護人說郭男患有憂鬱症，智能偏低，犯後態度良好，請求酌減刑責，但法官認為他一人分飾3角扮鬼嚇人騙裸照，手段惡劣，並造成小潔難以磨滅的心靈創傷，因此依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪重判徒刑7年6月，可上訴。

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