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    宜蘭路口科技執法 救護車、消防車也被開紅單

    宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，率先啟用科技執法。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，率先啟用科技執法。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/10 08:48

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今年開始實施路口科技執法，宜蘭市舊城南路與中山路路口8月15日率先上路，不過，救護車、消防車因此被開數張「闖紅燈」罰單，該路口屬交通要道，遇緊急狀況時難以避開，銷單流程又繁雜，宜蘭縣警察局表示，會與監理站、消防局研議簡化銷單流程。

    縣警局將重要幹道、事故及違規熱點等因素納入評估後，規劃在10處路口設置科技執法設備，透過AI偵測、車牌辨識等系統，全天候偵測違規車輛資料，經員警審核後，再進行舉發。

    宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，8月15日率先啟用科技執法，成為宜蘭縣第1個科技執法路口，取締項目包含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人；其餘9處路口，預計年底前開始執法，啟用時間再行公布。

    該路口科技執法上路不到一週，消防車、救護車就因闖紅燈及紅燈右轉，被開8張罰單，罰鍰600元至2700元，若要撤銷罰單，出勤者須提出陳報單，檢附派遣令、救護記錄表、出入工作影本等資料，並經警察局審核、監理站核准。

    宜蘭市勤務量大，8月救護報案約430件，火災報案達107件，消防員日夜奔波下，為避免繁瑣的銷單流程，行經測速照相多會減速，如今多了科技執法路口，只能盡量繞道避開；但是，該路口為處交通要道，發生緊急救援案件時，救援車輛為盡快趕抵現場，仍難以避開。

    縣警察局交通隊說明，警車、消防車、救護車等公務車若交通違規，必須是執行緊急公務才能免責，舉例來說，若只是開公務車去修車廠修理，途中卻交通違規，就不能銷單，因此現行做法是，交通隊收到違規資料，會先照規定舉發，事後請違規者舉證，提出出勤紀錄等證明，交通隊再向監理站申請撤銷。

    交通隊表示，會與宜蘭縣消防局、宜蘭監理站研議，看能否簡化銷單流程，減輕第一線人員的工作量；消防局也說，會與相關單位研議簡化流程。

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