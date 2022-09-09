身障男腳痛偷兒童單車代步 佛心法官憫恕改判免刑

台中地院合議庭法官認為蔡男腳痛偷兒童單車代步，犯行輕微、顯可憫恕，改判免刑確定。示意圖。（資料照）

2022/09/09 18:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡姓男子中度身心障礙、輕度智能障礙，去年9月腳痛，偷民宅旁單車代步，被依竊盜罪法辦，台中地院沙鹿簡易庭判處拘役20日，他上訴聲明減刑，台中地院合議庭認為，蔡男是身障弱勢者，情緒與行為控管不能與一般人相提並論，而且他只是代步，不是轉售牟利，「犯罪情節及惡性實屬輕微」，又與車主和解，撤銷原判決，改判免刑，全案判決確定。

判決書指出，去年9月8日傍晚，蔡男偷單車代步，價值約2000元，劉姓車主當晚發現失竊報警，警方很快找到蔡男，依法送辦，台中地檢署依竊盜罪聲請簡易判刑，台中地院沙鹿簡易庭判處拘役20日，可易科罰金2萬元。

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蔡男上訴求減刑，台中地院合議庭認為，蔡男領有中度身心障礙證明，並有輕度智能障礙合併精神病，情緒及行為控管，不能與一般人相提並論，他只是因腳痛而竊取單車代步，不是轉售牟利，犯罪情節及惡性都輕微，依刑法第61條規定，「情節輕微，顯可憫恕」，刑法第59條規定「減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑」，蔡男觸犯的加重竊盜罪，依上述規定，如果犯罪情節輕微、顯可憫恕，可以依刑法第59條規定免除其刑。

合議庭認為，蔡男腳痛沒辦法走路，才竊取單車，自稱騎乘沒多久，約70公尺，即脫鏈將車棄置路旁，這輛單車是後方有輔助輪的兒童腳踏車，被尋獲時並無毀損或脫鏈，足以認定蔡男對於現實狀況的認知與常人迥異，顯示他受精神及智能障礙的影響，考量單車已經返還車主，雙方和解，蔡男犯行與所生的危害及結果，均屬輕微，顯可憫恕，撤銷原判決，改判免除其刑，全案確定。

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