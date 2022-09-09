4人加起來322歲！長輩揪團吃土雞 竟整車開進泥淖受困

百歲團整車開進泥沼。（讀者提供）

2022/09/09 12:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市4名長輩結伴同車前往土雞城，竟直駛到燕巢區金山里三八嶺惡地，受困積水泥淖，警方趕至，發現最年長乘客高齡90歲，最「幼齒」也有72歲，4人加起來已322歲，趕緊協助脫困。

「有老人家在裡面，趕快過來」，岡山警分局燕巢分駐所6日中午12點許獲報，黃女（73歲，39年次）自駕行經燕巢區金山養女湖一帶，車輪陷入泥淖動彈不得，同車乘客史男（80歲，32年次）、廖男（90歲，22年次）及黃女（79歲，33年次）年事高，艷陽高照導致悶熱，可能中暑，請求警方協助。

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燕巢分駐所副所長王永豐獲報，會同員警邱昭榮、蔡佳洧入山查看，經過搜尋於三八嶺惡地附近道路找到受困車輛，順利救出4人，而前座廖男無法自行下車，經攙扶才脫困。

燕巢分駐所長余榮欽説，長輩前往燕巢泥火山土雞城用餐，本週受颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，山路多處積水泥濘，駕駛黃女不熟路況，不慎將自小客開進泥淖，所幸報警求助。中午酷熱難耐，恐造成長輩熱中暑；黃女在場表示，雜草太多沒看到一旁泥濘，輪胎陷入出不來，感謝警方即時幫忙。

警方協助高齡90歲乘客脫困。（讀者提供）

長輩飽受虛驚。（讀者提供）

90歲廖男需員警攙扶。（讀者提供）

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