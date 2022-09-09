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    首頁　>　社會

    老司機不帶路 拖蝦船長離不開「新手村」告違約勝訴

    賈姓男子花90萬買捕蝦船卻因賣家違約害他走不出「新手村」，提告解約勝訴。示意圖（資料照）

    賈姓男子花90萬買捕蝦船卻因賣家違約害他走不出「新手村」，提告解約勝訴。示意圖（資料照）

    2022/09/09 10:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕賈姓男子有意購買楊姓男子名下的拖蝦漁船，但他毫無捕蝦經驗，楊男答應會教他，賈男於是花了90萬元把船買下，結果船過戶後，楊男只教了2次就說自己身體不好無法上船，還沒出師的賈男憤而提告解約並要求償還90萬的船費，法官認定楊男雖然罹癌住院開刀，但違約是事實，判他得還這筆費用。

    判決指出，2019年3月14日，賈、楊簽訂船舶買賣契約書，以90萬元購買船齡超過30年、總噸位9.81噸的拖蝦漁船；由於賈男毫無捕蝦經驗，雙方簽約時，楊男承諾交船後3個月內，會帶著賈男出海8日以上，並教導拖蝦作業方法。

    船隻過戶後，賈男於同年5月16日核發漁業執照，楊男也在5月30、31日連續兩天帶著賈男出海，但楊男卻在6月1日在安平漁港向賈男說身體不適，無法出海，然後就沒再繼續教學，賈男認為自己還沒出師，就算有船也不會捕蝦，因此提告解約並要求楊男償還90萬的船費。

    高雄地院審理時，楊男說自己罹患腎臟癌、輸尿管癌，在2018年6月14日住院、17日手術，直到22日才出院，這些情況賈男買船前都曉得，無法上船教學是不可抗拒的因素，並非故意不履約。

    法官認為，楊男罹癌無法出船，但雙方簽約時確實有約定教學相關事宜，無法出海的原因是楊男個人身體因素所致，責任要算在楊男身上，因此認定賈男請求有理，判楊男應返還買賣價金90萬元，可上訴。

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