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    里程碑！明年起律師月繳700元 可在全國各院檢執業

    全國律師聯合會拍板「一地入會、全國執業」方案。（資料照）

    全國律師聯合會拍板「一地入會、全國執業」方案。（資料照）

    2022/09/08 23:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕律師法新制2021年上路，不只變更原有的律師團體組成架構，也調整執業制度。據悉，全國律師聯合會日前通過組織章程，確認「一地入會、全國執業」架構，律師只要加入一個地方律師公會，每月再向全聯會繳交700元，即可在全國任一縣市執業，大大減輕負擔，若無意外，可望於明年元旦正式上路，立下里程碑，開創律師史上嶄新的一頁。

    舊律師法規定，律師若要跨縣市執業，須先逐一加入該地律師公會、繳交數萬元入會費，再按月繳交月費，壓力不小，在律師界爭取下，法務部修正律師法，2021年新法上路，執業制度改為「一地入會、跨區執業」，也就是律師只要加入一個公會，若想跨區執業，再依照區域大小收取300到400元不等的月費。

    以我國共十六個地方律師公會計算，律師若想全國執業，每月得繳約5000千元的費用，對初入行的律師亦是負擔，全律會為了落實「一地入會、全國執業」的理想，日前通過章程，定調律師只要月繳700元，就可在全國各檢察署與法院所轄地執業，大幅降低門檻。

    惟原本靠著入會費營運的小型地方律師公會，恐因新制而出現收入減少、財務窘迫的現象，全聯會為了協助各公會運作，也在章程內規定，對於會員數未達350人的公會，每月撥付20萬元；超過350人的公會，每月撥付18萬元，作為各公會改善律師執業環境之用。

    新制預定明年元旦上路，律師屆時形同解封，可於全國接受委任，惟為避免律師全國執業卻未依規定繳納執業費用，章程也規定，未於催告期限內繳納者，得視違反情節，課予該律師未繳納費用十倍以下的滯納金。

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