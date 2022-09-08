中投欲標售日本台貿公司金母雞 行政法院判敗訴

中投公司申請公開標售「台貿公司」全部股權，該公司在日本東京精華地段擁有「東京貿易中心大樓」，但被黨產會駁回，中投不服提告，台北高等行政法院今判中投敗訴。（資料照）

2022/09/08 19:12

〔記者張文川／台北報導〕不當黨產處理委員會2016年前認定中投、欣裕台2家公司是國民黨的附隨組織，其名下所有股權應收歸國有，而中投公司於隔年申請公開標售在日本東京精華地段擁有「東京貿易中心大樓」的旗下「台貿公司」全部股權，但被黨產會駁回，中投不服提告，台北高等行政法院今判中投敗訴。可上訴。

東京貿易中心（TTD）大樓，位於日本東京都港區精華地段，於1993年由國民黨投管會主委劉泰英簽奉時任黨主席李登輝同意，在東京設立「日本台灣貿易開發株式會社」（簡稱日本台貿），並以140億日圓購買TTD大樓，目的是配合政府拓展台日經貿交流、縮減貿易逆差，並協助中小企業赴日開展事業的政策。

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中投透過100%持股的子公司「欣光華」持有台貿的100%股權，台貿的主要資產就是TTD大樓。2016年曾傳出中投以45億日圓低價對外求售TTD大樓，但因有黨產爭議而流標。同年11月，黨產會即認定中投是國民黨附隨組織，其全部股權為不當黨產，應收歸國有。

2017年9月中投向黨產會申請公開標售欣光華持有的台貿全部股權，被黨產會駁回，中投申請復查也被駁，因此提起行政訴訟，請求撤銷黨產會的決議。

北高行審理後認為，TTD大樓位處東京精華地段，目前仍是正常營運的商業大樓，中投公司提出的「日本台貿股權出售專案報告」，結論也稱台貿公司營運穩定、淨值報酬率高，出租率維持在95％以上，2014年至2016年每年稅後淨利將近1億日圓，累積盈餘約8.95億日圓，足以支應更新設備費用，不致產生營運危機而減損股權與大樓價值。

合議庭認為，中投申請公開標售台貿股權，包括投資經營計畫、改善公司財務結構、增進投資效益需求等，皆是基於中投自身利益考量，並非為了增進公共利益，沒有處分財產的必要性，也不符不當黨產處理條例規定的「追求或促進政黨及附隨組織自身以外的公共利益」要件，因此認定黨產會決議駁回中投的申請處分，沒有違誤，判中投敗訴。可上訴。

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